Jennifer Lopez ile Ben Affleck Birlikte Yaşayacakları Bir Ev Arıyor

Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Jennifer Lopez ile eski aşkı Ben Affleck 17 yıl sonra tekrardan bir araya geldi ve sevenlerine mutlu etti. Uzun bir süre önce “Bennifer” olarak anılan çift birlikte yaşayacakları bir ev için araştırmalar yapmaya başladı ve bir malikaneyi gezdi. İkilinin aşk yuvası arayışına girdiği magazin gündeminde yer alırken çiftin henüz inşaatı tamamlanmamış olan bir malikaneyi gezmesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez 4 ay önce yapmış oldukları açıklama ile ayrılma kararı aldıklarını duyurmuş ve dost kaldıklarını belirtmiştim. Ünlü şarkıcı bu açıklama ardından 17 yıl önce aşk yaşadığı Ben Affleck’e geri dönmüş ve çiftin, seneler süren ayrılık ardından bir araya gelmesi dikkat çekmişti.

Çiftin aşkları tam gaz devam ederken başarılı isim Jennifer Lopez sevgilisi ile beraber yaşayacağı bir ev için araştırmalar yapmaya başladı ve ünlü şarkıcının fotoğrafları çekildi. Geçtiğimiz gün Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde ev arayışına giren ünlü şarkıcı henüz inşaatı bitmemiş olan bir malikaneyi gezdi ve başarılı isim keyifli halleri ile hayranlarını mutlu etti.

17 sene önce aşk yaşamış olduğum Ben Affleck ile Bel Air’de bulunan bir eve giren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ilk olarak merdivenlere tırmandı ve daha sonra evin çatısına çıkarak manzarayı seyretti. Spor kıyafetler ile rahat bir stil oluşturarak ev arayışına giren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez tercih etiği kombini ile de hayranlarından tam not aldı. Aşkı ile birlikte yaşayacağı ev için araştırmalar yapan ünlü şarkıcı görevlilerle beraber etrafı inceledi ve ilgileri üzerine topladı.

Başarılı şarkıcı Jennifer Lopez uzun süre boyunca çatıda kalıp etrafı incelemesi ardından alt katı gezmek için merdivenler den aşağıya indi ve malikaneye inceleme altına aldı.