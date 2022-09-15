Şeyma Subaşı Uyuşturucu Mu Kullandı, Neden Gündem Oldu?

Sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı geçtiğimiz hafta cuma akşamı katıldığı özel bir partide çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın günlerinde yer aldı. Bir süre önce inişli çıkış bir ilişki yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile barışma haberi sonrasında adından söz ettirmişti. Acun Ilıcalı’nın eski Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığı iddiaları ile gündemde yer aldı. Bazı yayın organları öncelikle sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler hakkında önemli yazılar yazdı. Şeyma Subaşı hakkında uyuşturucu aldığı öne sürülürken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında daha önce de uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar konuşulmuş fakat Subaşı bu iddiaları yalanlayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtmişti.

Şeyma Subaşı Uyuşturucu Mu Aldı?

Son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Meedo ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı 2018 senesinde Acun Ilıcalı'dan boşanmıştı. Ünlü isim geçtiğimiz Cuma günü özel bir partiye katıldı ve yurt dışındaki evde çekilen görüntülerde dikkatleri üzerine topladı.

Bugüne kadar pek çok kez uyuşturucu kullandığı iddiaları ile gündemde yer alan ünlü isim Şeyma Subaşı her defasında bu iddiaları reddetmiş ve uyuşturucu kullanmadığını belirtmişti. Geçtiğimiz senelerdeyse Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa’nın hastanelik olduğu gündemde yer almış ve Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada ortaya çıkan doğum günü partisi görüntüleri ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı ve Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Twitter gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Bir süre önce Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı'nın yurt dışında yapılan bir partide uyuşturucu aldığı önünde görüntüler çekildi ve bazı iddialar öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında bazı yayın organları ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını öne sürerken Şeyma Subaşı'nın yapacağı açıklama da merak konusu oldu.