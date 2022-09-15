16-20 Eylül Arasında Başvuru Yapan ve Nakit Alacak Kişilere 34000 TL Ödeme Yatacak...

16 ve 20 Eylül arasında başvuru yapan, nakit isteyen kişileri 34000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere müjdeli haber verildi. Akbank , resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç, kendinizi imkanından faydalanacak olan bu vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalar haricinde, sizlerde aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, 34000 TL'ye kadar almış olduğu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeli olarak işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilecek, bankadan ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar için ise kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak göndererek de kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlıyor. 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirip, bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Akbank Bireysel olan müşteriler için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişiler için yapmış olduğu hazırlıklarda özellikle hızlı bir şekilde kredi onayı vereceği, Akbank Direkt uygulamasını tercih etmenizi öneriyor.