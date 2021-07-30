Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi Ayrılığı Uzun Sürmedi! Yeni Fotoğraf Paylaşıldı

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin açıklamaları ardından bir paylaşım gerçekleştirmişti. Mısırlı iş adamı, ilişkiyi kendisinin bitirdiğini açıklarken Şeyma Subaşı da manidar bir paylaşım yapmış ve sosyal medya hesabından “etrafta olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Son zamanlarda evlilik, ayrılık ve bebek haberleri ile magazin gündeminde geniş bir yer tutan Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı sevgilisinin ayrılığı uzun sürmedi ve çift barıştı. Instagram hesabından sevgilisi ile yeni bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, “hayat arkadaşımı özledim” şeklinde ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan 2018 senesinde ayrılmıştı ve daha sonra İtalyanlar Guido Senia ile birliktelik yaşayarak adından söz ettirmişti. İtalyan sevgilisinden ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı ile beraber olan ve evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak daha sonra bebeğini kaybettiğini ve ayrıldıklarını belirtmişti.

Sevgilisinin kendisi için uçak kapattığını ifade eden Şeyma Subaşı, bu anları sosyal medya hesabından yayınlamış ve “ben onun malı olmaktan memnunum” yazılı bir kıyafet giymişti. Geçen ay Mısırlı iş insanı sevgilisinden evlilik teklifi alması sonrasında hamile olduğunu açıklayan ünlü isim, daha sonra yapmış olduğu paylaşımı kaldırarak kafaların karışmasına neden olmuştu.

Hamileliğini duyurduğu bir paylaşım gerçekleştiren Şeyma Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini ifade ederken dikkatleri üzerinde toplamış ve çift hakkında çok sayıda haberler yapılmıştı. İlişkilerini noktaladıklarını duyuran Şeyma Subaşı, bu karar ile çok konuşulmuştu. Saha sonra Mısırlı iş insanı sevgilisi, ilişkilerinin bitmesini isteyen tarafın kendisi olduğunu açıklarken çift yine gündemde yer almıştı.

Son olarak kısa bir ayrılık ardından sevgilisi ile yeniden beraber olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı ile arasındaki buzları eritti ve yeni bir fotoğraf yayınladı.