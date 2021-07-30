Resmen Başladı, 10.000 TL Kredilerde 6 Ay Ödeme Olmayacak, Onay Verilecek, Nakit Akışı Sağlanacak

10.000 TL 6 ay ödeme olmayan krediler başladı. İhtiyaç Kredisi olarak verilen 10.000 TL kredilerde 6 ay erteleme yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve bu krediyi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerinden de yayınlanan bu kredi kampanyaları ile birlikte, yeni bir dönem resmen başladı.

10.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilerin ilk olarak kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Kredi notu düşük olan ve bankalardaki sicili bozuk olan müşteriler maalesef onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin değerlendirme sonucunuza göre onay verecektir. Aldığınız ihtiyaç kredisi olacağı için banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor.

QNB Finansbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

10.000 TL kredi kullanmak isteyen müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurularını Finansbank üzerinden 6 ay ertelemeli olarak yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer bu bankada bir hesabı varsa banka hesap numarası üzerinden aldıkları bir internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. 10.000 TL kredi kullanmak İstediğiniz zaman banka internet bankacılığına Giriş yaparak ihtiyaç kredisi bölümünden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan 10.000 TL kredinizi hesabınıza atabilirsiniz. Eğer internet üzerinden kredi başvurusu yapmadıysanız, ihtiyaç kredisi için bir SMS atarak onay alabilirsiniz. Bunun için kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir.

TEB Bankası 10.000 TL 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin, Ayrıca TEB Bankası üzerinden de kredi alabileceklerini söyleyebiliriz. 10.000 TL kredi başvurusu yapmak için size en yakın TEB Bankası şubesine sadece kimliğinizle gitmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak 10.000 TL onayı alabilirler. Aldığınız krediler de 36 ay vade yapacak ve 6 ay ertelemeli Kredi imkanından faydalanacaksınız. Bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız internet bankacılığı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Online olarak kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen hesabı atabilirsiniz.

ING Bank 10.000 TL 6 ay ertelemeli başvurusu nasıl yapılır?

180 gün ödeme ertelemeli kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ING Bank 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız zaman, ING Bank 10000 TL krediyi sizlere hemen verecektir. 10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 6 ay ertelemeli olarak kredilerini kullanabilirler. Başvuru banka şubesinden yapılıyor. Ayrıca internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

10.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapacaksınız 3 ay ertelemeli 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız mümkündür. Banka 6 ay ertelemeli kredileri sadece 10.000 TL için vermektedir. Bu krediyi alabilmeniz için 1.200 ve üzerinde kredi notunu uzun olması ve banka kredi notuna göre faiz oranı uygulanması gerekmektedir. Çünkü bu banka değişken faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı vermektedir.