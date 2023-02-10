Koruyucu Aile Nasıl Olunur, Şartlar Nelerdir?

Pek çok ile oldukça olumsuz anlamda etkileyen deprem felaketi sonrasında refakatçisi bulunmayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen çok sayıda insan konu hakkında araştırmalar yapmaktadır. Son açıklaması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı deprem sebebi ile yakınlarına ulaşamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izlemeleri gereken yolları anlattı. İkamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine başvuru yapılabileceği duyuruldu ya da e-devlet üzerinden de başvuru yapılabileceği bilgisi açıklandı. Peki koruyucu aile nedir, kimler koruyucu aile olabilir? Sizler için haberimizin devamında koruyucu aile olmanın şartlarını ve kimlerin koruyucu aile olabileceği hakkında detayları yazdık.

Çeşitli sebeplerle öz ailesi yanında bakımları bir süre boyunca sağlanamayan çocukların bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun ve eğitim sorumluluğunun kısa ya da uzun süreli olarak gönüllü ya da ücretli statüde devlet denetiminde paylaşılması koruyucu aile olarak isimlendirilmektedir. Bu kişiler ya da aileler hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun kişiler ya da aileler olmaktadır.

Bekar ya da evli herkes belirtilen koşulları sağladığı zaman koruyucu anne baba ya da aile statüsünde yer alabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sürekli bir şekilde Türkiye'de ikamet ediyor olmak, en az ilkokul mezunu olmak, 25- 65 yaşlar arasında olmak, düzenli bir gelire sahip olmak, çocuğun biyolojik anne babası ya da vasisi olmamak gibi şartlar aranmaktadır.

Koruyucu aile olmak isteyen kişilerin ilgili birimlere adli sicil belgesi öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, gelir iş ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, koruyucu aile olacak kişiler ve varsa beraber yaşadığı kişilerin ruhsal rahatsızlığı, fiziksel engeli ya da bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporunu vermesi gereklidir.

Koruyucu aile hizmet bakım türleri 4 çeşide ayrılmaktadır. Bunlardan ilki akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli, ikincisi geçici koruyucu aile modeli, üçüncüsü süreli koruyucu aile modeli ve sonuncusu uzmanlaşmış koruyucu aile modelidir. İlk kategoride veli veya vasi dışında kalan teyze, amca, hala, büyükanne, büyükbaba ve dayı gibi kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde bulunduğu ya da tanıdığı komşu bakıcı gibi yakın çevresinde olan kişilerin ve ailelerin sağladığı bakım olarak isimlendirilmektedir.

Süreli koruyucu aile modeli en yaygın olan koruyucu aile modeli olmaktadır. Öz ailesinin yanına kısa süre içerisinde döndürülme imkanı bulunmayan veya kalıcı olarak aile yanına yerleştirilmeyen çocuklara ailelerin ya da kişilerin sağladığı bakım olarak isimlendirilir. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli ise ihtiyaçları ve özel zorlukları olan çocuklara yardım gösterebilecek lisans eğitimine sahip olan ya da aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş ailelerin ve kişilerin sağladığı bakım olmaktadır. Geçici koruyucu aile modeli ise kuruluş bakımına yerleştirilmemiş aile koruma gereken veya hakkında hizmet planı oluşturulmamış veya kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli sebeplerle henüz yararlandırılmamış çocuklar içindir.