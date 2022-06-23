Seversin Dizisi Düşük Reyting Alıyor! Seyirci Mutsuz

Seversin isimli yeni dizi projesinin izleyici kitlesi izlenme oranlarına isyan etmeye devam ediyor. Projenin 4. bölümü sonrasında elde edilen reyting sonuçları yine beklentileri karşılamadı ve seyirci kitlesi hayal kırıklığına uğradı. Dizide Burak Yörük ile İlayda Alişan başrolde yer alıyor ve projenin hikayesi oldukça eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Projenin hikayesi ve oyuncu kadrosu her ne kadar güçlü olsa da seversin dizisi elde ettiği 4. bölüm reytingleri ile izleyici kitlesini şaşkınlığa uğrattı.

Seyirci grubu Seversin isimli televizyon dizisi projesinin bu sonuçları hak etmediğini belirtirken duruma da isyan etti. Dizinin hayranları söz konusu projenin çok daha başarılı sonuçlar alması gerektiğini belirtiyor. Proje 4. yeni bölümü ile 22 Haziran akşamında ortalamanın çok altında sonuçlar elde etti ve hayranlarını isyana sürükledi. AB grubunda 5. olan Seversin isimli dizi, tüm kişiler ve ABC1 gruplarında da 6.’lık koltuğuna oturdu.

Dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanırken Kanal D projesi olan Seversin isimli romantik komedi dizisi yeni bölümü ile alacağı sonuçlar ile merak konusu oldu. Projede Asya ve Tolga karakterleri tehlikeli bir oyun içerisinde yer alırken seyirci grubu da dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını araştırıyor. Her çarşamba akşamında yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam eden Seversin dizisi eğlenceli hikayesi ile beğeni kazanıyor. Tolga ile Asya karakterleri arasında buzlar yavaş yavaş erimeye başlamış ve ikinin arasında ne yaşanacağı merak konusu olmuştu. Diğer taraftan Asya karakteri de dizi çekimlerinden rahat bir şekilde ilerleyebilmek için ailesinin güvenini kazanmaya da çalışır. Bahri karakteri ise dizinin geleceği adına Asya ile Tolga'ya sevgiliymiş gibi davranmalarına söyler ve yaşanacak ona gelişmeler merak konusu olur. Fakat daha sonra sevgililik oyunu farklı bir duruma dönüşür ve evlilik konusu açılır.