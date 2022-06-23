TC Kimlik Numaranıza Yatacak Tutar Belli Oldu: 33.000 TL

Kimlik numaramız üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlar, 33.000 TL'ye kadar hemen kendi hesaplarına ödemelerini bugün itibariyle gerçekleştirebilecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında herhangibir sıkıntı bulunmazsa, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli 33.000 TL kredi alacağını söyleyebiliriz. Cep telefonunuz, başvurularını gerçekleştirmeleri için acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hemen onay vereceğini açıkladı.

33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olan bu kredileri sadece Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak alabilecek. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına gönderin.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 33.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu krediye katılabilir, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek te kimliğinizle birlikte, nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Banka üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların kredi onay alacağını söylemek istiyoruz. Banka ayrıca yapmış olduğu bu kredi kampanyasında bireysel olan müşterilere kredi imkanı sunarken, emekli olan vatandaşlara ayrı bir kredi kampanyası açtı. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 33.000 TL ve üzerinde de krediler kullanabilir, ayrıca diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da tek biryerde toplayarak, emekli kredisi alabilirsiniz.

Emekli maaşınıza hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi almak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, hızlı bir şekilde Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesini kullanarak da kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin, herzaman ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası, yaptığı yeni kampanya ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaya devam edecek. Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenebilir, kredi başvurunuzu buradan yapabilir ve hesaplamalarınızı da Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.