Servet Pandur Kimdir? Yaşı, Boyu ve Dizileri

27 Mart 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Servet Pandur, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. 160 cm boyunda olduğu öğrenilen oyuncunun kilosu ise 57’dir. Koç burcu olan Servet Pandur’un saç ve göz rengi ise kahverengidir.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Pandur, aynı senede Diyarbakır Devlet tiyatrosunda görevine başlamıştır. Oyuncunun hala Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam ettiği bilinmektedir. Fatmagül'ün Suçu Ne isimli diziyi kariyerinin dönüm noktası olarak ifade eden başarılı oyuncu Servet Pandur, tiyatro kökenli olduğu için fazla sayıda oyun oynadığını belirtmiştir. İlk oynadığı dizinin isminin “Çarli” olduğunu ifade eden oyuncu, daha sonra Ankara'da TRT ile çalıştığını ve günlük dizilerde oynadığını söylemiştir. İlk ciddi projesinin ise “Fatmagül'ün Suçu Ne?” olduğunu ifade eden oyuncu, o dizide rol arkadaşı olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ile hala mesajlaştıklarını ve hala kalp bağı olan bir sürü arkadaşı olduğunu söylemiştir. Projede hayat verdiği karakterin zorlayıcı bir deneyim olduğunu açıklayan Pandur hiçbir insanda iz bırakmayan bir proje olmadığını anlatmıştır.

İlk olarak 1999 senesinde Çarli isimli dizide hayat verdiğim Nalan karakteri ile televizyon macerasına başlayan Servet Pandur, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Leman Namlı karakteri ile kariyerinin parlama noktası yaşamıştır. Başarılı isim Servet Pandur’un ilk sinema filmi ise Kelebeğin Rüyası’dır.

Öncelikle başkalarını düşünen, bencil olmayan ve başkasının üzülmesin ona çok acı verdiğini anlatan Servet Pandur kendi acıları ile baş edebildiğini fakat başkalarının acıları ile baş edemediğini söylemiştir. Herkesin böyle düşündüğü zaman ise daha çok sevgi dolu olabileceğimizi belirtmiştir. Bu sebeple insanları kırmaktan ve incitmekten hiç hoşlanmadığını açıklayan oyuncu, hayatta tutkuları olan insanları ise kıskandığını ve onlara hayranlık duyduğunu söylemiştir.