Deniz Tutması Nasıl Geçer?

Deniz tutması vücudun yaşamış olduğu bir denge bozukluğu sonucunda ani gelişen hareket hastalığına maruz kalması olarak tanımlanmaktadır. İç kulak, göz ve vücudun derin dokularından gelen uyarıların koordine olamaması sebebi ile oluşan deniz tutması hareket hastalığı olarak da bilinmektedir. Kişinin dengesinin bozulmasına yol açan bu rahatsızlık bazı zor durumları da beraberinde getirebilmektedir. Deniz tutulmasının belirtileri baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra huzursuzluk, terleme ve panik gibi problemler de görülebilmektedir.

Zencefil deniz tutulmasına iyi gelen besinler arasında bulunmaktadır. Küçük miktarda alınan zencefil kökünü çiğnemek mide bulantısının geçmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra zencefil kökü yerine zencefil tabletleri de işe yarayan bir diğer yoldur. Bol bol su içmek de deniz tutulmasına karşı iyi gelmektedir. Bununla birlikte sıcaktan ve güneşten uzak olan ortamlarda oturmak ve bol miktarda su içmek midenin rahatlamasına sağlayacaktır.

Adaçayı da deniz tutmasına iyi geldiği öne sürülen besinler arasında yer almaktadır. Sindirim sistemini rahatlatması, sakinleştirmesi ve mide problemlerinin giderilmesini sağlamak ile birlikte bir fincan adaçayı içmek deniz tutmasına iyi gelecektir.

Deniz tutmasını önlemek için ise yolculuğa çıkmadan önce çok fazla yemek yenmemesi tavsiye edilmektedir. Yenilecek olan yemeklerin yağsız ve hafif olmasına özen gösterilmeli, asitli, aşırı yağlı ve alkollü besinlerden kaçınılmalıdır. Gemideyken ya da teknedeyken kitap okumak, telefonla oynamak ya da internette sörf yapmak gibi aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra teknenin seyir yönünde, orta kısmında oturmak deniz tutması riskini azaltan bir yöntemdir. Sürekli yer değiştirmek ya da çok fazla hareket etmek ise tavsiye edilen bir durum olmamaktadır. Deniz yolculuğuna çıkanlar için yolculuk başlamadan önce kraker ve soda gibi atıştırmalar tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda dalgalar yerine ufuk çizgisine doğru bakmak deniz tutmasını önleyecektir.