Serkan Çayoğlu Gülcemal Dizisinden Ayrıldı! Başrol Oyuncusu Kim Oldu?

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun yeni Fox TV dizisi olan Aşk-ı Destan Gülcemal isimli yapımda başrolde yer alması bekleniyordu. Fakat başarılı oyuncunun takvim uyuşmazlığı sebebiyle projeden ayrıldığı yönünde haberler ortaya çıktı ve bu konu basında geniş bir yer kapladı. Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel ile beraber yeni sezonda yoğun bir dizi dönemine başlayacakları belirtiliyordu. Ünlü oyuncunun ekranlara tekrardan Gülcemal dizisiyle dönmesi bekleniyor ve konu hakkında çeşitli yorumlar paylaşılıyordu. Fakat Serkan Çayoğlu'nun son anda projeden ayrılarak bir vedada bulunması herkesi şaşırtan bir gelişme olarak değerlendirildi. Sizler için haberimizin devamında sevilen oyuncu Serkan Çayoğlu’nun Gülcemal dizisine veda etmesi hakkında detaylı bilgileri ve Gülcemal dizisinin yeni başrol oyuncusunun kim olduğu ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Gülcemal dizisi 2023 senesinin önemli projelerinden birisi olarak kabul ediliyor ve dizinin ilk bölümü ile fragmanları merak içerisinde takip ediliyordu. Serkan Çayoğlu'nun Gülcemal dizisine takvim uyuşmazlığı sebebiyle veda etmesi sonrasında yeni başrol oyuncusu da belli oldu ve kadroda yer alan diğer oyuncuların isimleri de araştırıldı. Serkan Çayoğlu'nun yerine dizinin erkek başrol oyuncusu olarak Murat Ünalmış'a teklif götürüldü ve Murat Ünalmış da kendisine götürülen teklifi kabul ederek televizyon ekranlarına tekrardan dönmeye karar verdi.

Murat Ünalmış 3ç sezon sonunda bir zamanlar Çukurova dizisine veda etmiş ve son bir yıldır da dinlenmekteydi. Kendisine gelen bu teklif sonrasında dizi hikayesini çok beğen Murat Ünalmış televizyon ekranına dönme kararı alarak adından söz ettirdi ve sevenlerini mutlu etti.

Başarılı oyuncu Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde Demir karakterine hayat veriyor ve güçlü bir oyunculuk performans sergileyerek dizide yer alıyordu. Demir karakteri ile Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi projesinde başarıyla performans sergileyen sevilen oyuncu Murat Ünalmış bu dizi ile hafızalara kazınmış ve milyonların sevgisini kazanmayı başarmıştı. Bu defa Serkan Çayoğlu'nun diziye veda etmesi sonrasında Aşkı Destan Gülcemal isimli dizi ile tekrardan setlere dönecek olan Murat Ünalmış yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Oyuncunun söz konusu yeni dizinin hikayesinin başarısına inanması ve rolü de çok beğenmesi Murat Ünalmış'ın kendisine götürülen teklifi kabul etmesinde önemli bir nokta oldu.

Murat Ünalmış’ın dizinin başarısına inanması sebebiyle yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi ve projenin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler araştırıldı. Kayseri'de 1981 senesinde dünyaya gelen Murat Ünalmış oyunculuk kariyerine 2005 yılında adım atmıştı. Bugüne kadar pek çok farklı roller sergileyerek ilgileri üzerinde toplayan ünlü oyuncu Yer Gök Aşk dizisinde Yusuf karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Daha sonra Sevda Kuşun kanadında dizisinde rol alarak Arif karakterine hayat veren Murat Ünalmış bu defa yeni bir dizi ile anlaşma yaptı.