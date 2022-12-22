Fox TV 3 Yeni Diziyi Ekranlara Taşıyacak

FOX TV'de yaşanan yeni olaylar sonucunda 2023 senesinde yeni dizi projelerinin izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Kanal cephesinden gelen haberlere göre seyirci karşısına çok farklı ve yeni bir sunumun yapılacağı ortaya çıktı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Aralık ayı itibarıyla kanal yetkilileri 3 dizisini yayından kaldırma kararlılığı gösteriyor ve bu durum dizilerin sadık izleyici grubunu üzüntüye boğuyor. Aralık ayı içerisinde Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile son defa buluşacak olan diziler teker teker açıklandı ve sosyal medya hesaplarında Fox TV'nin 3 dizisi hakkında bazı yorumlar gerçekleşti.

27 Aralık Salı akşamında öncelikle Bir Peri Masalı isimli dizi projesinin 13. bölümü ekranlarda yayınlanacak ve proje final bölümünü seyirci karşısına çıkaracak. Basına ansıyan haberlere göre Bir Peri Masalı isimli dizi projesinin yayın hayatına son vereceği yönünde yorumlar yapıldı. Tarık Emir Tekin ile Alina Boz ikilisinin başrolde bulunduğu dizinin oldukça iddialı bir şekilde sezona adım attı fakat ilk bölümlerde yaşanan hikaye problemi sebebiyle dizinin yeterince ilgi göremediği ve hikayenin daha sonra düzenlenmiş olsa bile başarılı reyting sonuçları elde edilememesi sebebiyle final kararı alındığı açıklanmıştı.

Yalnızca Bir Peri Masalı dizisinde değil Fox TV'nin diğer projesi olan Darmaduman isimli gençlik dizisi de senaryo konusunda bir problem yaşıyordu. Aytaç Şaşmaz, Mert Yazıcıoğlu Hafsanur Sancaktutan ve Aslıhan Malbora gibi son dönemin çok etkili olan 4 genç ismi başrolde yer almasına rağmen proje beklenen ilgiyle karşılaşmamıştı. Necip Memili ve Nur Fettahoğlu gibi deneyimli isimlerin kadroda bulunduğu dizi Amerikan projesinden uyarlanan bir proje olsa da bu durum diziye başarı getiren bir nokta olmamıştı. İzleyici grubu bu 4 genç oyuncunun özgün bir Anadolu hikayesinde buluşmuş olması durumunda dizinin daha fazla ilgi göreceğini düşünüyor. 24 Aralık Cumartesi akşamında ne yazık ki Darmaduman ismini dizi projesi 9. bölümü ile beraber final bölümünü yayınlayarak son defa ekranlarda yer alacak.

Fox TV'nin Darmaduman ve Bir Peri Masalı dizileri için almış olduğu final kararlarına bir yenisi daha eklendi ve Tozluyaka isimli dizi projesinin de son defa izleyici karşısına çıkacağı yönünde ifadeler kullanıldı. Yaz döneminde çok başarılı bir çıkış yapan Tozluyaka isimli başarılı yapım bir gençlik dizisi olarak izleyici ile buluşmuştu. Farklı bir hikaye sahip olan dizi arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonrasında grubun kalanlarının yaşadıkları olayları anlatıyor ve kimin katil olduğu araştırılıyordu. Çok başarılı reyting sonuçları alan Tozluyaka ekran ömrüne başladığı sırada ilgileri üzerine toplamıştı. Hem tecrübeli oyuncuların hem de genç isimlerin kadroda bulunduğu dizi pazartesi akşamlarında yayın hayatına başlamış fakat Eylül ayı itibarıyla pazar akşamlarını alınmıştı. Bugüne kadar 25 bölüm boyunca ekranda kalmayı başaran Tozluyaka yeni gününde de iyi reytingler almıştı fakat son haftada bu durum değişikliğe uğramıştı.