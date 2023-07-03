Aile isimli televizyon dizisi projesi geçtiğimiz kış sezonuna damga vuran yapımlardan birisi olmuş ve Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmuştu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakteri dizi projesinde bir psikolog olarak yer almış ve oyuncu güçlü performansı ile dikkat toplamıştı. Projede pek çok önemli nokta dikkat çekerken özellikle Serenay Sarıkaya ile partneri Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki uyum da konuşulan bir konu olarak yorumlanmıştı.

Dizi projesi reyting rekabetinde salı akşamlarında dengeleri alt üst etmiş ve geniş bir izleyici grubuna hitap etmişti. Başrollerde bulunan Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi çok etkileyici bir uyum ortaya koymuş ve gelecek sezonda yaşanacak olan durum da merak edilmişti. Başrol oyuncularının yanı sıra Canan Ergüder, Nur Sürer, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nejat İşler ve Emel Göksu da kadroda yer alan ve öne çıkan isimler arasında bulunuyordu.

Serenay Sarıkaya, Aile isimli televizyon dizisi projesinde çok etkileyici bir oyuncu kadrosu ile sete çıkmış ve başarılı işlere imzasını atarak adından söz ettirmişti. Oyuncunun dinlendikten sonra tekrardan sete çıkacağı öğrenildi. Bu defa 8 bölümlük bir dizi için kameraya karşısına geçecek olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix için hazırlanan Kimler Geldi Kimler Geçti isimli projede rol alacak. Aile dizisinde olduğu gibi yine etkileyici bir oyuncu kadrosu ile sete çıkacak olan ünlü isim Ece Yörenç tarafından senaryosu yazıdan projede performans sergileyecek.

Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizi projesinin yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturacak ve güçlü oyuncu kadrosu Aile dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Güzel oyunu Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra söz konusu dizi projesinde Hakan Kurtaş, Metin Aktülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi önemli oyuncular yer alıyor.