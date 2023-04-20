Serenay Sarıkaya Aile Dizisinde Güç Zehirlenmesini Çok İyi yansıtıyor

Salı akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Aile isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Devin isimli karaktere hayat veriyor. Senaryoda yaşadığı değişim ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu güçlü performansı ile de beğeni topluyor. Devin, Aslan ile beraber olmaya başladığı ilk süreçte arkadaşlarının ilkelerine ters olan insanlarla bir arada olmuştu. İnsancıl ve hümanist bir kişilik olan Devin zor bir çocukluk dönemi geçirse de kendisini korumayı başarmıştı. Hayatını kendi ayakları üzerinde durarak korumayı başaran Devin karakterinin kendisine ait bir felsefesi vardı. Diğer insanlara zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeyen Devin, Aslan ile tanışması sonrasında karakterinde de bazı değişiklikler yaşadı.

Projenin senaristi Hakan Bonomo aslında proje hikayesinde Devin karakterinin yaşadığı değişimi çok güçlü bir şekilde izleyici grubuna yansıtmayı başardı. Bu karakterin ilk halinden başlayarak 8. bölüme kadar ilerleyen süreçte karakterin yaşadığı değişime yönelik ciddi işaretler verilmemişti. Kendi değerleri üzerinden hayatı anlamlandırma çabasına devam eden Devin karakteri bu yönüyle izleyici grubunu büyülüyordu. Diğer taraftan karakter gücün pek çok şeyi çözmeye başladığını fark ettiği zaman bir zehirlenme de yaşadı.

Aslan Soykan karakterinin başkalarına değil yalnızca kendi hedeflerini ve ailesini düşünerek hareket etme özgürlüğü Devin karakteri tarafından bir güç zehirlenmesi olarak algılanıyor. Yine Aslan karakterinin hesapsız davranışları da Devin’i bazı noktalarda rahatsız ediyor. Devin bu gücü öncelikle annesinin oturduğu evin satışının bir anda durması ile fark etti. İşte tam o anda güç zehirlenmesi başladı ve Devin olayların akışını değiştirebilme gücünü kendisinin de elde etmeye başladığını gördüğü zaman bu durumu sevdi.

Hal böyle olunca hikayede hayatı boyunca kendi ayakları üzerinde durmuş olan bir kadının paranın ve gücün zirvesinde olan bir hayatın içine girdiği zaman kendisini nasıl o duruma kaptırabileceği gözler önüne seriliyor.