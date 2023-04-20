E-devletten başvuru yapanlara Bakanlık desteği ile aylık ödeme yapılacak! 12 ay boyunca alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Mart ayı ödemelerinin 9 Mart'ta başladığı göz önüne alınarak, Nisan ayı ödemelerinin bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Aile Destek Programı, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeleri içermektedir. Yardım tutarı, gelir miktarına göre değişmektedir. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekildedir: 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL alacak, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak ve 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL’den az olanlar 850 TL alacak. Bu ödemeler, en fazla 12 ay süreyle yapılmaktadır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Ancak başvurular, Türk vatandaşı olmayanlar, Mavi Kart sahibi olmayanlar, yurt dışında yerleşim adresi bulunanlar ve 18 yaşından küçükler ile hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi veya kişilerin bulunması durumunda değerlendirmeye alınmamaktadır.