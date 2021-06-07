Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil vefat etti mi?

Gün içerisinde hastaneye kaldırılan Seren Serengil öldü mü? Seren Serengil vefat mı etti? Son dakika olarak bir çok sosyal medyada Seren Serengil başsağlığı ortalığı karıştırdı. Peki Seren Serengil vefat etti mi? Seren Serengil öldü mü?

Seren Serengil öldü mü?

Sosyal medyada son dakika Seren Serengil vefat etti haberleri ortalığı karıştırdı. Hastanede acil ameliyata alınan Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil hayatta mı vefat mı etti?

Seren Serengil vefat etti mi?

Sosyal medyada bir kaç sayfa Seren Serengil öldüğünün iddia etti. Ancak aldığımız bilgilere göre Seren Serengil hayatta ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Sosyal medya öldürse de Seren Serengil hayatta olduğunu hayranlarına açıklayalım.

Seren Serengil son sağlık durumu nasıl?

7 Haziran tarihinde hastaneye kaldırılan Seren Serengil sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastaneye akşam saatlerinde yakınları giden Seren Serengil ameliyatı başarılı geçtiği öğrenildi.