QNB Finansbank ve Denizbank, 3 bin, 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL Pandemi kredisi vermeye devam ediyor

Denizbank ile Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerde bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde onay olabilmektedirler. Bu iki bankanın ortaklaşa yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler oturdukları yerden kredi başvurularını yapacak ve 3 bin, 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmelerine gireceklerdir. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan bu kredi haberleriyle birlikte başvurularda başladı, gerekli başvuru şartları, internet sitelerine yayınlandı.

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden verilecek olan bu krediler, şu daha önce bu bankalardan kredi almış olan kişilere veya bu bankalardan kredi kartı kullanmış olan kişilere verilmektedir. QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 3000 TL ve 10000 TL arasında kredi başvurusu yapılabilecektir. Banka SMS ile kredi başvurusu yapabildiği gibi, ayrıca internet üzerinden de müşterilerine kredinin onayı vermektedir. En kolay yöntemlerden bir tanesi olan SMS kredi başvurusu yaparak, 5 dakika olmadan ne kadar kredi sonucu aldığımızda bu bankalar tarafından öğrenebiliyorsunuz.

Mesaj Atarak Ne Kadar Onay Alacağınızı Görebilirsiniz

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden atacağınız bu SMS şu şekilde olmaktadır. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu, anında sonuçlanacaktır. Mesaj, attığınız cep telefonuna ne kadar kredi onayı geldiğinin mesajı gelecektir. Onaylanan bu tutar ile en yakın banka şubesine giderek bu banka üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi olan www.denizbank.com sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank üzerinden kredi almak isteyen kişiler ise TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj atarak hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Kredi başvurusu qnb finansbank üzerinden yapmak istiyorsanız ve bu bankada hesabınız varsa, bankanın mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. On bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vade, yaptığınız zaman ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı, bankalar sizlere sunacaktır. Son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde yapılan bu başvurularda kredi onayı alabilmeniz için de banka kredi puanınız önemlidir.

Kredi Puanım Kaç Olmalı?

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler eğer kredi onayı alabilmek istiyorsa, daha önce banka çalışmalarının düzenli olmuş olması gerekiyor. Kredi ve kredi kartı kullanımları olan kişilerin kredilerini düzenli ödemeler yapması durumunda hemen onaylanır. Banka bu krediler haricinde diğer ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere de uygun faizlerle onay verecektir.