Merkez Bankası Açıkladı! Memur ve Emekli Zam Oranları Netleşti!

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2022 tarihli piyasa katılımcı anketi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan anketin ardından memur ve emekli zam maaş tablosu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Son zamanlarda yıl sonunun yaklaşması ile emekli ve memur maaş zam oranları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. MB’ nin geçtiğimiz gün kasım ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaşması ile memur ve emekli zam oranları araştırılmaya başlandı. Finansal ve reel sektör temsilcilerinin katıldığı 41 profesyonelin cevapladığı anket sonrası memur ve emekli maaş zam oranları netleşti.

Merkez Bankası Açıkladı!

Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ile mücadele devam ediyor. Bu yüksek enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi de 2019 yılında bütün dünyaya hızla yayılan ve etkili olan korona virüsün etkilediğini ifade edebiliriz. Dolayısı ile bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de günlerce kapanmalar yaşandı. Yaşanan kapanma ile de üretim tedariki ve zincirinde kopmalar meydana getirdi. Bu da yüksek enflasyona sebep oldu.

Peki pandeminin temel sebebi ne diye soracak olursak. Uzmanlara göre bunda iklim değişikliğinin etkileri görüldüğü ifade edilir. İklim değişikliği aslında artık iklim krizi olarak anılmakta ve bunun birçok etkisini yaşıyoruz. Dolayısı ile bugün bütün dünyada etkili olan ekonomik krizin temelinde doğrudan olmasa da dolaylı olarak iklim krizinin etkileri olduğunu ifade edebiliriz.

Merkez Bankası kasım ayı piyasa katılımcı anketin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilerin ardından gözler memur ve emekli zam oranlarına çevrildi. 2022 yılının sonuna doğru gelirken yüksek enflasyondan kaynaklı özellikle memur, emekli maaşları ve asgari ücrete gelecek zam oranları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda aralık ayının da enflasyon oranları açıklandıktan sonra tam anlamıyla kesinleşeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda Ocak 2023 tarihinde memur, emekli ve asgari ücret zamları netleşmiş olacaktır.

Memur ve Emekli Zam Oranları Netleşti!



2022 senesi kasım ayı piyasa katılımcı anketin sonuçları Merkez Bankası tarafından açıklandı. 41 katılımcı tarafından cevaplanan ankete reel ve finansal sektör temsilcileri katıldı. Ayrıca sonuçlar katılımcıların cevapları toplulaştırılarak değerlendirme yapıldı. Yapılan anketin sonuçlarına baktığımız zaman bir önceki anket döneminde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %67,78 iken bu anket döneminde %68, 06 oranında gerçekleştirildi. Bir yıl sonra TÜFE beklentisi bir öncekinde %37,34 iken bu ankette %37,47 olarak gerçekleşti. İki yıl sonra TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırası ile %21,17 ve %20,76 oranında gerçekleştiği açıklandı.

Anketin sonucuna göre enflasyon beklentisi %68,06 oranında olması hesapların tekrardan yapılmasına sebep oldu. Bu beklenti bağlamında zamlı emekli ve memur maaşları tablosu da yeniden gerçekleşti. Değişen tabloya göre maaşlara baktığımız zaman farklılıklar bulunuyor. Yeni hesap kapsamında en düşük memur maaşının son Merkez Bankası anketine göre 10 bin 845 TL olması beklendiği belirtildi. Ayrıca en düşük memur emeklisi maaşı ise aynı hesap kapsamında 7235 TL olacak şekilde beklenti oluştu.

Ayrıca 2000 yılı öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı, Merkez Bankası’ nın kasım enflasyon anketi kapsamında 5 bin 533 TL olacağı ve 2000 sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı ise 3 bin 413 TL olacağı beklentileri bulunmaktadır. Öte taraftan Bağ -Kur esnaf emeklisinde aynı hesap ile en düşük maaş 4955 TL olması beklenirken Bağ- Kur tarım emeklisinde bu rakam 3937 TL olacağı belirtiliyor. Memur maaşlarına baktığımız zaman ise genel müdür yani ¼ maaşı 35 bin 490 TL’ ye yükseleceği şube müdürü yani lisans ¼ ‘ü 18 bin 868 TL maaş alacağı ve lisans mezunu kişi 9/1 memurun maaşı 11 bin 557 TL’ ye yükseleceği yönünde beklentilerin olduğunu ifade edebiliriz.