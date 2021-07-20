Serdar Ortaç Evliliği Beceremediğini Söyledi

Başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı ve ilişkileri hakkında samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Kendisini dinlemeye gelen hayranları ile sahne aldığı sırada kısa kısa sohbetler gerçekleştiren ünlü isim, izleyicilerine tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Dün akşam Bodrum'da sahneye çıkan sevilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın evliliği hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte son zamanlarda eski eşi Chloe Loughnan ile sık sık magazin gündeminde yer alan başarılı şarkıcı Serdar Ortaç hakkında merak edilen bilgiler…

Bodrum'da sahne aldığı sırada konserini izlemeye gelen seyirci kitlesi ile sohbet gerçekleştiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç son evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Seyirci kitlesine kendisinin evliliği beceremediğini ifade eden başarılı sanatçı, “Siz mutlu olun” şeklinde açıklama da yaptı.

Evliliği beceremediğini ifade ederek dikkatleri üzerine çeken Serdar Ortaç, 2 saat boyunca Bodrum'da enerjik bir performans sergiledi. Misafirleri ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen ünlü sanatçı, “Bilsem ki” isimli şarkısını söylemeden önce samimi açıklamalarda bulundu.

Konserini izlemeye gelen sevenlerine sorular soran ünlü isim, evli çiftlere de evliliklerinden memnun olup olmadıkları hakkında bir soru yöneltti. Almış olduğu cevaplar karşısında kendi özel hayatı hakkında da konuşan başarılı şarkıcı, evliliği beceremediğini söyledi fakat kendisini dinlemeye gelenlere “Siz mutlu olun” dedi. Bodrum'da sahne aldığı sırada seyirci kitlesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Serdar Ortaç konseri hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

“Bilsem ki isimli” sevilen şarkısı öncesinde sevenleri ile sohbet eden başarılı sanatçı gerçekleştirmiş olduğu sohbet sonrasında tüm çiftleri dansa davet etti. Bodrum'da misafirlerini bir an olsun bile oturtmayan ünlü isim, istek şarkıları da okudu. Başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın sevenleri bir kağıda istedikleri şarkı yazıp gönderdi ve sevilen sanatçı Serdar Ortaç da hayranlarını kırmadı.