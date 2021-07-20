Demet Şener’den İbrahim Kutluay Açıklaması

Demet Şener önceki gün Kayseri'de bulunan bir mekanın açılışına katıldı ve kameralara yansıdı. Şener 2018 senesinde boşandığı eski eşi basketbolcu İbrahim Kutluay hakkında açıklamalar gerçekleştirdi ve ünlü isim konuşmaları ile gündemde yer aldı. İşte Demet Şener'in Kayseri'de bulunan bir mekanın açılışına katıldığı sırada eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili yapmış olduğu açıklama ve açıklama hakkında merak edilen detaylar…

2018 senesinde İbrahim Kutluay ile Demet Şener boşanmış daha sonra Demet Şener Cenk Küpeli ile bir evlilik yaşamıştı. Son olarak Kayseri'de bulunan bir mekan açılışına katılan Şener eski eşi hakkında özel açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Basketbolcu eski eşi İbrahim Kutluay’a dair içinde kim kalmadığını ifade eden Demet Şener, bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdiğini söyledi. Mücadele vermesinin yanı sıra çok uğraştığını da ifade eden Şener, affettiğini söyleyemese de kızgınlığını yendiğini açıkladı.

Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ebru Destan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler ile beraber Kayseri'de bulunan bir mekanın açılışında görüntülendi. Ünlü isimler gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve gündemde yer aldı.

Muhabirler ile gerçekleşen sohbet sırasında konu etki eşlerden açıldı ve Ebru Destan kendi ilişkisinin sorunlu olduğunu ve bittiğini belirtti.

Eski eşine dair içinde kin kalmadığını ifade eden Demet Şener ise bu duygudan uzaklaşmak için mücadele verip uğraştığını ve şu anda affettiğini söyleyemese de kızgınlığını yendiğini açıkladı. Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile manken Demet Şener 2005 senesinde nikah masasına oturmuş ve evliliklerin, 2018 yılında bitirmişti.

Eski eşi tarafından ihanete uğradığını açıklayan Demet Şener'in İrem ve Ömer isminde iki çocuğu bulunuyor. Milli basketbolcu İbrahim Kutluay’dan ayrılan manken Demet Şener, daha sonra 2019 senesinde iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuş fakat çift geçtiğimiz Ocak ayında boşanma kararı almıştı.