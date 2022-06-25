Seni Kalbime Sakladım Dizisi için Son 5 Gün!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Seni Kalbime Sakladım dizisi merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Projenin ilk bölümü 30 Haziran Perşembe akşamında izleyici karşısına çıkacak ve dizi resmi olarak yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci'nin bulunduğu proje afişi ile de çok beğenildi ve adından söz ettirdi. Söz konusu dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu öğrenilirken dizinin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlandığı da ifade edildi. Projenin çekimleri İstanbul'da devam ederken yayın tarihi de öğrenildi. TRT 1 ekranlarında 30 Haziran Perşembe akşamında saat 20.00'da izleyici kitlesi ile buluşacak olan dizi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci'nin bulunduğu projede Zeynep karakteri aile şirketini yöneten, zeki, güzeller güzeli ve becerikli bir kız olarak hayranları ile buluşacak. Afişi ile beğeni toplayan dizide başrol oyuncularının yanı sıra Mehtap Bayri, Elçin Afacan, Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş ve Gülseren Gültunca gibi ünlü oyuncularda yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesi ile yaz sezonunda ekranlara damga vurmak için hazırlıklarını sürdüren Seni Kalbime Sakladım dizisi 30 Haziran tarihi itibarıyla yayın hayatına başlayacak ve her hafta TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da sevenleri ile buluşacak. Dizi güçlü hikayesi ile ilgi çekerken oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler ile de merak konusu oldu. Projenin başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz gibi birbirinden başarılı iki ünlü oyuncu yer alırken Gökçe Akyıldız, Mehtap Bayri, Osman Alkaş, Elçin Afacan ve Gülseren Gültunca gibi ünlü isimler de kadroda yer alıyor. Dizi için geri sayım başladığı yönünde yorumlar yapıldı ve projenin 5 gün sonra yayın hayatına başlayacak olması heyecana sürükledi.