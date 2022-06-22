Senegalli Forvet Sadio Mane Transfer Oldu

Senegalli forvet Sadio Mane, Liverpool'dan Almanya şampiyonu Bayern Münih'e transferini üç yıllık sözleşmeyle tamamladı.

Geçen sezon üst üste 10'uncu rekorunu kazanan Bayern'in, bir yılı kalan 30 yaşındaki oyuncu için eklentiler de dahil olmak üzere yaklaşık 40 milyon avro (42.1 milyon $) değerinde bir transfer üzerinde anlaştığı bildirildi.

Bayern başkanı Herbert Hainer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sadio Mane küresel bir yıldız" dedi.

Bayern'in ve tüm Bundesliga'nın çekiciliğinin altını çiziyor."

30 yaşındaki oyuncu, 269 maçın ardından tüm müsabakalarda 120 gol atarak, kulübün 2018-2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve bir sezon sonra Premier Lig tacına yardımcı olan harika bir dönüşle Anfield'dan ayrılıyor.

Mane, geçen sezon Liverpool'un öne çıkan oyuncuları arasındaydı ve Juergen Klopp'un tarafı yerel kupayı iki katına çıkarırken ve Manchester City'ye karşı lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırırken 23 gol kaydetti.

Haziran 2016'da Southampton'dan ayrıldıktan sonra altı kupa kazandı ve Mohamed Salah ve Roberto Firmino ile güçlü bir hücum üçlüsü oluşturdu.

Forvet, Ajax Amsterdam ikilisi Ryan Gravenberch ve Noussair Mazrouai'nin gelişinin ardından Bayern'in yakın sezondaki üçüncü transferi oldu.

Sane, "Sonunda Bayern Münih'te olduğum için çok mutluyum. "Birçok görüşme yaptık ve en başından beri bu büyük kulübün ilgisini hissettim. Bu meydan okuma için doğru zaman. Bu kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum.

Mane, Almanya'nın en çok satan günlük gazetesi Bild'e verdiği demeçte, "Menajerim bana başka kulüplerden de soruşturmalar olduğunu söyledi, ancak Bayern planlarını bana sunduğu andan itibaren benim için bu duygu doğruydu" dedi.

Geçen ay Klopp, devraldıktan sonra ilk büyük şarkıcısı olan Mane'yi "dünya çapında" olarak selamladı ve onu bir "makineye" benzetti, ancak yeni bir meydan okuma için istekli olan oyuncu yeni bir sözleşmeyi reddetti.

Onun gelişi, Bayern'in Barcelona'ya taşınmasıyla bağlantılı olan amatör forvet oyuncusu Robert Lewandowski ve bir sözleşme uzatması imzalamak için oyalanan kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin yerini almaya hazır olduğu anlamına geliyor.