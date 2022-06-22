BRICS Zirvesinde Çin, Yönetişim Modelini Tanıtmak İçin Sahne Aldı

Çin, analistlerin Pekin'in küresel istikrarsızlık döneminde yönetişim ve kalkınma modelini geliştirmesi için bir şans olarak gördüğü Perşembe günü 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel kalkınma için “yeni bir çağ” başlatma konulu zirvenin bir parçası olarak karşılıklı endişe konularını tartışmak üzere Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika liderleriyle video bağlantısı aracılığıyla bir araya gelecek.

Pekin'deki zirve öncesinde Çin devlet medyası, küresel ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturan beş yükselen ekonominin kısaltması olan BRICS'i "Batılı olmayan stiller, biçimler ve ilkelerle çok taraflı işbirliğini güçlendirdiği için övdü. ” ve “ABD'nin Batılı müttefiklerini küreselleşmeye karşı 'isyan'a çektiği” bir zamanda bloğun önemini vurguladı.

Mayıs ayında Xi, grubu “Soğuk Savaş zihniyetini ve blok çatışmasını reddetmeye ve herkes için küresel bir güvenlik topluluğu oluşturmak için birlikte çalışmaya” çağırdı.

Önemli farklılıklarına rağmen, beş ülkenin liderleri ABD liderliğindeki liberal düzenden belli bir mesafeyi koruyorlar.

Brezilya, Çin, Hindistan veya Güney Afrika liderlerinin hiçbiri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkesinin yılın başlarında Ukrayna'yı işgalinden dolayı açıkça kınamadı .

Analistlere göre, Avrupa'daki savaşı ve Çin ile ABD arasında artan ekonomik ayrışmayı içeren karmaşık bir jeopolitik zemine karşı kurulan 2022 zirvesi, Pekin'e uluslararası ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin vizyonunu tanıtmak için zamanında bir platform sağlıyor.

Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Huang Yanzhong, "BRICS, Çin'in hem NATO'nun yeniden canlanmasına hem de gücünü kontrol altında tutmak için tasarlanmış Hint-Pasifik mekanizmalarındaki artışa karşı bir tür diplomatik karşı saldırısıdır" dedi.

Pekin, Rusya'nın işgaline verdiği örtülü desteğin bir sonucu olarak ABD ve müttefikleriyle olan gerilimler devam ederken, şu anda giderek daha fazla yalıtılmış hissediyor."

ASEAN'ın Cakarta'daki sekreterliğinde Siyasi Güvenlik Topluluğu eski direktörü Phar Kim Beng, Pekin'in zirveyi “dünya çapında binlerce kişi ve kuruluşa uygulanan Amerikan yaptırımlarının her yerde bulunan doğasını vurgulamak ve eleştirmek” için kullanacağını söyledi.

Phar Kim Beng Al Jazeera'ya “Bu, özellikle Küresel Güney'e odaklanan bir forumla alakalı” dedi. Deng Xiaoping'in ünlü bir şekilde söylediği gibi, BRICS aracılığıyla Çin, 'her zaman üçüncü dünyanın yanında yer alma' mirasından yararlanmaya devam ediyor. Bu yüzden, Amerikan ekonomik yaptırımlarını eleştirmek ve 'durdur' demeye çalışmak için bunu başka bir şans olarak kullanmalarını bekliyorum.”