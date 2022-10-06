0.78 faizle nakit başladı! Kimler alacak açıklandı! Başvuru ekranı sorgulaması kilit oldu

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet bankaları olmalarından dolayı vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermeye devam edecek. 0.78 faiz oranları ile birlikte bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak bir yeni bir kampanya başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanmış olan kişilerin düzenli ödemeler yaparak almış oldukları bu kredilerde, belirtilen kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi hizmetinden faydalanarak şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte 0.78 faiz oranları ile birlikte sadece 6000 TL'ye kadar kredi vermektedir. Banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara sadece banka müşterileri ve maaş müşterileri katılabilmektedir.

Daha yüksek limitlerde kredi alarak, bankalar üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlem yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere yüksek limitli kredilere en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka şubelerine gitmeden, yapacakları bu işlemler de 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.