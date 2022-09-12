Kusursuz Kiracı 3. Bölüm Özeti Nedir, Kusursuz Kiracı Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

İlk iki bölümü ile geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve ilgi toplayan Kusursuz Kiracı dizisi 3. bölümü ile merak konusu oldu. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan söz konusu dizi projesi izlenme oranlarında ise başarısız sonuçlar elde etti. Başrollerinde Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'i buluşturan sevilen dizi Kusursuz Kiracı korku dolu hikayesiyle de farklı bir proje olduğunu kanıtladı. Peki Kusursuz Kiracı 3. bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak, Kusursuz Kiracı 3. bölümde neler yaşanacak? Sizler için haberimizin devamında Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü’yü başrolde buluşturan Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenleri ve yeni bölüm hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Fox TV ekranında 13 Eylül Salı akşamında saat 20:00'da 3. yeni bölümü ile izleyici karşına çıkacak olan Kusursuz Kiracı isimli dizi projesi yaşanacak olan gelişmelerle izleyici kitlesini meraklandırdı. Farklı duygular dizinin yeni bölümünde sahnelenecek ve Mona karakterinin yaşadıkları konu edilecek. Peki Kusursuz Kiracı dizisi 3. bölümde yaşanacak olan olaylar nelerdir, 3 bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kaldığı apartmanın gizemini çözmeye başlayan Mona karakteri dizide Dilan Çiçek Deniz tarafından canlandırılıyor ve ünlü oyuncu güçlü performansı ile beğeni topluyor. Dizinin yeni bölümünde olaylar komşuların istediği gibi gerçekleşmeyecek ve Mona komşuları iş üstünde basacak. Daha sonra şans ibresinin kendisinden yana döneceğini uman Mona karakteri olayların farklı yönde devam ettiğini görecek. Mona cesedin yerini bulmasından sonra kendini sağlama alma şansının bulunmadığını da anlayacak. Daha sonra komşular ile karşılıklı olarak sessizlik anlaşması yapmayı kabul etme durumunda kalan Mona, Kusursuz Kiracı dizisinin 3. bölümünde yaşayacağı gizemli olaylar ile merak konusu oldu.

Sessizlik anlaşması yapılmasından sonra Mona Yakup'tan büyük bir sır saklamak zorunda kalacak ve komşuların da Yakup'a karşı suç ortaklığı yapmasına neden olacak. Yaşanan bu gelişme sonrası da Mona ile Yakup arasında suçluluktan doğan derin bir boşluk yaşanacak.

Başkalarına masumiyetini ve kendi suçluluğunu en baştan sorgulamaya başlayan Mona zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz ardından hayatını ve tüm yaşadıklarını düşünecek. Diğer taraftan Yakup karakterinin de göründüğü kadar masum olup olmadığını sorgulamaya başlayacak olan Mona yeni bölümde zor anlar yaşayacak.

Kusursuz Kiracı nerede çekiliyor, uyarlama mı, Kusursuz Kiracı dizisi hangi apartmanda çekiliyor?

Yönetmenliği Yusuf Pirhasan tarafından gerçekleşen ve Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli dizi projesi hikayesi ile adeta nefes kesti. Senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan dizide Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü başrolde yer alıyor. Söz konusu projenin Nermin Yıldırım'ın Ev isimli romanındaki “Evi Yak” öyküsünden ekrana uyarlandığı bilgisine ulaşıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yanı sıra Melisa Döngel de performans sergiliyor.

Kusursuz Kiracı isimli başarılı dizi projesinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı öğrenildi ve apartmanın İstanbul Balat ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Balat ilçesinde yer alan apartman çekimlerinin yanı sıra Beykoz'da bulunan bir eski kundura fabrikasında da çekimlerin bir kısmının yapıldığı öğrenildi. Daha sonra dizi çekimlerinin Beşiktaş'ta da gerçekleşeceği ifade edildi.