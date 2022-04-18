Sen Çal Kapımı Oyuncusundan Yeni Proje Haberi

Bugüne kadar toplamda 85 ülkede yayınlanarak büyük başarılara imza atan ve adeta dünyayı yerinden oynatan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin başarılı oyuncusu Yiğit Dikmen yeni projesini açıkladı. Ünlü ismin Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Seversin isimli dizide rol alacağı bilgisine ulaşıldı. Sen Çal Kapımı dizisi yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirmiş ve ilgileri üzerinde toplamıştı. Projenin final bölümünü yayınlaması üzerinden uzun zaman geçti ve dizi oyuncularının yeni projeleri merak konusu oldu.

Kadroda bulunan bazı isimler yeni projelerini uzun süre önce belirlenmişti fakat bazıları ise yeni proje için bekleyişlerini sürdürüyor. Yeni dizilerini belirleyen oyunculardan biri de dizide Emre isimli karaktere hayat veren Yiğit Dikmen oldu ve konu hakkında detaylar dikkat çekti.

34 yaşındaki başarılı oyuncu Yiğit Dikmen Haliç Üniversitesi'nde okuduğu sırada Güzel Günler Göreceğiz isimli sinema filminde rol almıştı ve bu şekilde setlere adım atmıştı. Daha sonra 2015 senesinde Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şehrin Melekleri isimli dizide rol alan oyuncu bu dizide Fırat isimli karakteri canlandırmıştı. Bunun yanı sıra Kanal D projesi olan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizi projesinde de rol alan ünlü oyuncu, Işıl Yücesoy, Damla Colbay ve Hande Ataizi gibi birbirinden başarılı isimler ile birlikte performans sergilemişti.

Survivor'da yarışarak ismini geniş kitlelere duyuran oyuncu Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde de rol almış ve son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Emre isimli karaktere hayat vermişti. Oyuncu bu sıralarda ise Kanal D'nin yeni projesi olan Seversen isimli dizi ile sevenleri karşına çıkmak için hazırlık yapıyor. Dizi hakkında duyuru ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti ve projenin isminin ilk olarak Bir Yaz Dizisi olacağı açıklanmıştı.