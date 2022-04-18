Yüz Binlerce İnsan Rusya'dan ve Putin'in 'İki Savaşından' Kaçtı

Nana Grinstein, Kremlin'in sözde "Ukrayna'daki özel operasyonuna" yönelik eleştirileri cezalandıran yeni yasaları onu hapse atabileceği için Rusya'dan kaçtı.

Bir oyun yazarı olan Grinstein, bir video editörü olan kocası Viktor ve 14 yaşındaki kızları Tonya, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu Rusya'daki histeri ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel operasyonunun" aslında bir savaş olduğunu söylemeye cesaret eden herkese yapılan zulmü geride bıraktı.

Grinstein, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki kiralık bir daireden El Cezire'ye verdiği demeçte, "Yıllardır inşa ettiğimiz, sarsılmaz, önemli ve alakalı görünen dünya, kartondan yapılmış gibi gözlerimin önünde parçalandı" dedi.

Mart ayı başlarında Ermenistan'a ulaşan aile, on binlerce Rus'un kendilerinden önce yolculuk yaptığını ve o zamandan beri çok daha fazlasının gelişine tanık olduklarını gördü.

Grinstein ve ailesi, Putin'in kendi deyimiyle, ve ulusal hainler – Stalin dönemi tasfiyelerini anımsatan bir cadı avını teşvik eden hakaretler – olduğu için gerçek zulüm olasılığından korkarak Rusya'dan kaçtı.

Grinstein'lar şimdi, Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısından ve yurttaşlarının savaşa büyük ölçüde coşkulu tepkisinden tiksindikleri için evlerini ve işlerini terk eden en az 200.000 Rus arasındalar.

Köşe yazarı Leonid Bershidsky, Mart ayı ortalarında, "Putin'in sahte İmparatorluk projesiyle hiçbir ilgisi yok ve onun savaş suçlarıyla ilişkilendirilmek istemiyorlar" diye yazdı.

"Diğerleri [ayrılıyor], çünkü Batı yaptırımlarının Rusya'yı mahkum ettiği Sovyet tarzı otarşi altında yaşamayı hayal bile edemiyorlar" diye yazdı.

İstila sonrası uçuş

Rusya'dan işgal sonrası kaçış, Putin'in yönetimi altında yaşamaya tahammül edemeyen milyonlarca insanın göçünün en son ama neredeyse son bölümüdür.

Putin'in ilk kez başkan seçildiği 2000 yılından 2020 yılına kadar, Ekim ayında Takie Dela dergisi tarafından yayınlanan araştırmaya göre, dört ila beş milyon Rus göç etti.

Rakamlar, anketlere, Kazakistan'dan Kanada'ya kadar düzinelerce ülkeden gelen resmi ulusal verilere ve ikamet kayıtlarını iptal eden kişilerin sayısına ilişkin Rus istatistiklerine dayanıyordu.

Dergi, 2000'lerin başında, Rusların çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göç ettiğini, ancak 2014'ten sonra eski Sovyet cumhuriyetlerine taşındığını bildirdi.

Rus göçmenlerin yeni dalgası çok büyük ve yükseliyor.

Chicago Üniversitesi'nde Rusya doğumlu bir ekonomist olan Konstantin Sonin'in hesaplamalarına göre, Ukrayna'daki savaşın ilk 10 gününde en az 200.000 kişi Rusya'yı terk etti.

Sonin, "Bir yüzyıl boyunca görülmeyen trajik göç," diye yazdı ve devam eden uçuşu, yaklaşık beş milyon insanın eski Rus imparatorluğundan kaçtığı 1917 Bolşevik devrimini izleyen "Beyaz Göç" ile karşılaştırdığı bir tweet'te yazdı - Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Çin'de sona erdi.

Göçmenler arasında romancı Vladimir Nabokov, besteci Igor Stravinsky ve Ukrayna doğumlu helikopter tasarımcısı Igor Sikorsky vardı.

Günümüzde, göç, özellikle geniş bant internet ve çevrimiçi bankacılığa erişim olduğu sürece hemen hemen her yerde yaşayabilen dijital göçebeler için daha hızlı ve çok daha kolaydır.

Mart ayı ortalarında, göçmenlere yardım eden yeni ortaya çıkan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan OK Russ tarafından 2.000'den fazla göçmenle yapılan bir anket, ayrılanların yaklaşık üçte birinin BT uzmanları, her türden yöneticinin üçte birini oluşturduğunu ve geri kalanının ofis çalışanları ve yaratıcı serbest çalışanlar olduğunu buldu - tasarımcılar, blogcular, gazeteciler.

Anket, 16 Mart'a kadar en az 300.000 Rus'un, çoğunlukla Gürcistan, Türkiye ve Ermenistan'a olmak üzere ülkeyi terk ettiği sonucuna vardı.