Sen Çal Kapımı İtalya'da Kitaba Konu Oldu

Bir yaz dizisi olarak Fox TV ekranlarında yayına hayatına başlayan ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkartan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi büyük başarılara imza atmış ve uzun süre magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Proje Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ekranı uyumu ile seyirci kitlesinin beğenisini toplayan bir yapım olarak görülürken oyuncuların sergilediği performanslar da beğeni topluyordu. Eda ve Serkan isimdeki karaktere hayat veren oyuncular uzun bir süre boyunca birbirlerine yakıştırmış ve daha sonra birlikte olmaya başlamıştı. İki ünlü oyuncunun sevgili olması diziyi daha dikkat çekici bir hale getirirken dizi yeni bölümleri ile de merak içerisinde izleniyordu.

Romantik komedi türünde ekranlarda yer alan proje oldukça önemli başarılara imza atıyor ve yurtdışında da yüksek izlenme oranları alıyor. Dizinin Türkiye'deki gösterimi bitti ancak çoğu ülkede proje çok sayıda izleyici tarafından izleniyor. Projenin 85 ülkede yayınlandığı bilgisine ulaşıldı ve yapım başarısı ile de dikkat çekti.

Yayınlandığı her ülkede seyirci kitlesini peşinden sürükleyen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı sosyal medya hesaplarında da adından sıkça söz ettiriyor. Kerem Bursin ve Hande Erçel isimli iki oyuncunun dünya çapında da popüler isimler olmasına yardımcı olan dizi yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor. Zaman zaman dizi sosyal medyada hala fündem olmaya devam ediyor ve farklı ülkelerden yüksek izlenme oranları alması ile takdir ediliyor.

Dizi hakkında son haber İtalya'dan geldi ve projenin bir ilke imza attığı şeklinde yorumlar yapıldı. Yurt dışına satılan yerli yapımlar arasında bulunan Sen Çal Kapımı, İtalya'da bir kitaba konu oldu ve dizi elde ettiği bu başarı ile adından söz ettirdi.

Bir yayınevi Eda ve Serkan'ın aşkından yola çıkarak roman bastı ve bu durum da dizi tarihinde ilginç bir anı olarak kaldı. 18 Ocak tarihi itibariyle İtalya'daki tüm kitapevlerinde satışa çıkarılacak olan kitabın ismi ise Love is in the Air olarak açıklandı.