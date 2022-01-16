Emekliler Köşeye Not Aldı! Pazartesi Günü 7000 TL Üzerinde Ödemeler Hesaplarda Olacak

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için kamu bankaları ve özel bankaları emekli maaşını kendi Bankasından alan kişilere sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Emekli olup acil nakit ihtiyacı olan kişilere yapılan bu duyuru ile birlikte 7.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme verileceği açıklandı. Son dakika kampanyası ile birlikte sadece emekli maaşını aldığımız banka şubesi üzerinden alabileceğiniz 7000 TL avans limitleri hesaplara Pazartesi itibariyle yatmaya başlayacak. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi bankaların yanı sıra ayrıca özel bankalar tarafından da yapılan Bu kampanyada emekli maaşımızı hangi bankadan alıyorsanız o banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara 7000 TL ödeme başlattı

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 7.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden internet bankacılığı aracılığı ile bu işlemleri kolay bir şekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden sadece emekli olan kişilere verilecek olan 7000 TL ödeme kredili mevduat hesabı olarak sizlerin hesabınıza artı para olarak yatacak ve 7000 TL kullanmanız durumunda bu parayı 12 ay vadeye kadar geri Ödemiş olacaksınız. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden kendi emekli maaşı almış olduğunuz banka Ziraat Bankası ise İstediğiniz zaman Başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank üzerinden maaş alan emekli 7000 TL nakit avans alıyor

Halkbank üzerinden 7.000 TL'ye kadar nakit avans limiti için başvuru yapmak isteyen emekliler banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinden alıyorsanız banka sizlere vereceği internet bankacılığı şifresi ile birlikte 7gün 24saat tüm bankacılık işlemlerinizi bu platform üzerinden yapabilirsiniz. Halkbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 7000 TL haricinde emekli maaşınızı Bu bankada ise daha yüksek limitler de kredi kullanmak için banka şubelerine kimliğiniz ile birlikte gidebilirsiniz. Emekli maaşını halkbank'a taşıyan vatandaşlar kredi ve kredili mevduat hesabı gibi ürünleri alırken ayrıca 750 TL'ye kadar da emekli promosyonuna sahip olacaktır.