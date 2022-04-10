Sen Çal Kapımı Finali İtalya’ya Damga Vurdu

Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi projesi Türkiye'de yaz dizisi olarak yayın hayatına başlamış ve sezonda da devam etmeyi başarmıştı. Bunun yanı sıra bir sonraki yaz da televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı isimli başarılı dizi, bugünlerde dünyanın farklı ülkelerinde izleyici kitlesi ile buluşuyor. Dizinin Türkiye macerası sona ermişti ve proje Fox TV ekranlarında yayınlanarak seyirci karşısına çıkıyordu fakat dizinin dünyadaki yankıları ise hala devam etmekte.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun rol aldığı romantik komedi türündeki sevilen dizi Sen Çal Kapımı yayın hayatına ilk başladığı sırada güzel bir tablo çizmişti fakat hiç kimse böyle bir durumun yaşanacağını tahmin etmiyordu. Yaz dizisi olarak ekranlara getirilen proje yüksek izlenme oranları alıyordu ancak sezonda ise aynı sonuçlara ulaşamaması sebebi ile hayal kırıklığına uğratmıştı.

Uluslararası alanda farklı ülkelere satışı gerçekleştirilen ve sosyal medya desteğini de arkasına alan dizi, seyirci kitlesinin desteği ile yayın hayatına devam etmiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dünyanın 85 ülkesinde gösterilen proje özellikle İtalya'da büyük bir ilgi ile karşılandı ve adından söz ettirdi.

İki ünlü oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin gittikleri her yerde büyük bir coşku ile karşılanırken İtalyan hayranları ise başarılı isimlere büyük bir sevgi duyuyor. Sen Çal Kapımı rüzgarı İtalya'da esmeye devam ederken başarılı oyuncu Hande Erçel ise sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel ile İtalya'ya gitti ve ünlü oyuncu büyük bir ilgi ile karşılandı. İtalyanlar yolda Hande Erçel’i gördü ve güzel oyuncu ile fotoğraf çekmek için sıraya girdi ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi ile karşılandı. Diğer taraftan seyirci kitlesi dizinin final yapması sebebiyle üzüntülerini dile getirdi ve hakkında çok sayıda yorum yapıldı.