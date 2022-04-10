42 Yaşın Altında Olan Vatandaşlara Halkbank Tarafından Kimlikle Gelir Belgesiz 60.000 TL Ödeme Veriyor… Halkbank 42 yaşın altında olan vatandaşlara kimlik ile gelir belgesine gerek kalmadan 60 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Gelen son dakika haberine göre Halkbank yaşı 42 nin altında olan vatandaşlara gelir belgesiz, her hangi bir şarta bağlı kalmadan 60 bin TL tutarında ödeme yapıyor. Gelen açıklamadan sonra vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kimlik belgesini alan Halkbank şubelerine akın etti. Kampanyanın 1 yıl geçerli olacağını ifade eden yetkililer, kampanya bünyesinde işlemler gelir belgesi olmadan 60 bin TL ödeme vereceğini duyurdu. Kredi işlemlerinde dosya masrafının olmaması vatandaşlar arasında olumlu etki yaptı. Dosya masrafı olmadan kişiye özel verilen kredide gereksinim sahipleri 42 yaşın altında olması gerekiyor.

Halkbank’tan Vatandaşlara kredi kampanyası

Banka tarafından uygulamaya koyulması düşünülen kampanya şu saatten itibaren başlamış oldu. Kampanyanın süresi 1,5 yıl olarak belirlendi. Vatandaşlar bu süre içerisinde Halkbank’a uğrayarak kimlik belgeleri ile 60 bin TL tutarında ödeme hizmetinden faydalanabilecek. Zorlu pandemi süresince maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar Halkbank tarafından verilen nakit ödemeler ile gereksinimlerini karşılamış olacaklar. Bankanın sunduğu hizmetlerden bir başkası da 3 ay ertelemeli kredi imkanıdır. Bankadan alınan 60 bin TL tutarındaki kredi 3 yıllık bir vade ile geri ödemesi yapılıyor. Geri ödemede 3 ay erteleme fırsatı sunuluyor. Bunun yanı sıra kredi basit bir şekilde ödeme üstünlüğü ile elde edilebiliyor.

Halkbank tarafından gündem olan açıklamalara yeni açıklamalar eklendi. 60 bin TL tutarlı kredi gelir belgesine gerek kalmadan ve şart gerektirmeden müracaat yapılarak alınabiliyor. Müracaatlarda mobil uygulama kullanılarak başvuru yapılabilir. Bankanın bu kasmamda müşterileri için geniş yelpazeye yayılmış hizmet tecrübesi mevcut. Halkbank şubelerine gidilerek de başvurular yapılabilir. Sizlerde bu imkandan faydalanmak istiyorsanız gerekli başvurularınızı yaparak ödeme hak kazanabilirsiniz. Gerek banka şubelerine giderek, gerekse mobil uygulamadan başvurularınızı yapabilirsiniz. Aranan tek şart ise 42 yaş altında olmanız yeterli olacak.