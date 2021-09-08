Sen Çal Kapımı Final Bölümü Gelişmeleri!

Bir süredir FOX TV ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayan Sen Çal Kapımı, bu akşam ekranlara veda edecek. Final kararı alan dizi, hayranlarını üzüntüye boğmuştu ve dizinin bitmemesi için de seyirci kitlesi talepte bulunmuştu. Proje, yalnızca Türkiye'de değil yurtdışında da geniş hayran kitlesine ulaşmış ve ismini efsaneler arasına yazdırmayı başarmıştı.

Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisinde sona gelindi ve veda zamanı yaklaştı. Proje bir ara reyting oranlarını düşürmüştü fakat strateji yapılarak dizinin Türkiye'nin en çok izlenen yapımlar arasında yer alması sağlanmıştı. Türk dizi tarihinin en iyileri arasındaki yerini alan Sen Çal Kapımı, yurt dışında da milyonlarca hayrana hitap ediyor.

Birinci bölümünü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlayan Sen Çal Kapımı dizisi MF Yapım imzalı olarak televizyon hayatına başlamıştı. 39. bölümünü ekrana getirmesi ardından 17 Nisan 2020’de ise sezon final yapan dizi, düşük reytinglerini engellemeye çalışmıştı. Bir süredir hayal kırıklığına uğratan ve istediği reyting sonuçlarına ulaşamayan proje, yurtdışında büyük bir ilgi ile karşılaşması sebebi ile devam etmekteydi.

4 aylık bir ara veren dizi 8 Eylül 2020’de yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmış ve farklı bir hikaye ile yayın hayatına başlamıştı. 5-6 senelik bir zaman atlaması yaşanan dizide Eda karakteri anne olarak hayranları ile buluşmuş ve izleyici kitlesini şoka uğratmıştı.

Bu akşam final bölümü ile ekranlara veda edecek olan dizide Eda ile Serkan'ın baş başa zaman geçirmek için dağ evine gitmeleri projeye damgasını vuracak. Yolda kalan çift, ormanda Eda'nın doğum sancıları başlaması ile panik olacak ve Eda doğumu Serkan'ın yaptırmasını isteyecek. Serkan Bolat ise Eda'yı hastaneye yetiştirme konusunda kararlı olurken yaşanacak olan gelişmeler de dikkat çekecek.