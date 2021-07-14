Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan İlk Kez Birlikte Oldukları Fotoğrafı Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları aşk ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan çifti aşklarını adeta ilan etmişti. Son olarak objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile beraber çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından “benim canım” notu ile paylaştı.

Televizyon ekranlarına damga vuran “Gönül Dağı” isimli sevilen proje ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı hakkında söylentiler dolaşmış ve son olarak bu haberlerin doğru olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu mesaj ile aşklarını ilan etti ve oyuncunun hayranlarını sevindirdi.

Ünlü oyuncu Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu’na “Çok güzelsin be insafsız” şeklinde bir yorum yapmış ve Yağcıoğlu da kalp emojisi ile oyuncuya yanıt vermişti. Son olarak birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çifti yeni bir fotoğraf paylaştı ve ikilinin paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu. Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Berk Atan, Selin Yağcıoğlu ile beraber çekildiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşmış olduğu gönderisinin altına “benim canım” notunu yazmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu keyifli görüntüsü ile dikkat çekti.

Selin Yağcıoğlu daha önce ünlü oyuncu Berk Atan’ın sosyal medya üzerinden kendisine yolladığı mesajı yanlışlıkla hikayesinde paylaşmış ve kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırmıştı. Kısa süre içerisinde ünlü oyuncu Berk Atan'ın kendisini attığı mesajı ifşa ettiğini fark eden Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı kaldırılmasına rağmen dikkatlerden kaçmamıştı. Selin Yağcıoğlu’nun paylaşmış olduğu fotoğrafın ekran görüntüsü alınmış ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştı.