Selin Şekerci Yeşilçam Dizisinde Şarkı Söyledi

İkinci yeni sezonu ile hayranları karşısına çıkan BluTV'nin çok sevilen dizisi Yeşilçam, sahneleri ile büyüledi. Yeni sezonun ilk 5 bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan başarılı projede birbirinden ünlü ve yetenekli isimler de bulunuyor. Projede Mine Cansu isimli karakteri canlandıran yetenekli isim Selin Şekerci, pek çok şarkı söyledi ve sesinin güzelliği ile ilgileri üzerinde topladı.

Özdemir Erdoğan'dan Nilüfer'e Ajda Pekkan'dan Behiye Aksoy’a çok sayıda duayen müzisyenden dinlediğimiz Bir Garip Yolcuyum isimli besteyi seslendiren Selin Şekerci etkileyici performansı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncunun söz konusu şarkının kaydının yapılması adına stüdyoya da girdiği öğrenildi ve oyuncunun sergilediği performans hayranlarından tam puan aldı.

28 Ekim tarihinde Türkiye'nin lider yerli online video platformu Blutv çok sevilen yapımlardan biri olan Yeşilçam dizisinin yeni sezonunun ilk 5 bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturdu. Dizide usta yönetmen Çağan Irmak'ın gözünden ülke tarihinin en unutulmaz dönemleri izleyici kitlesinin beğenisine sunuldu. Bunun yanı sıra dizinin 2. sezonunda herkesi bekleyen büyük bir sürpriz de ilgi ile karşılandı ve oyuncu kadrosu büyük beğeni topladı. Dizide Mine Cansu’yu canlandıran ünlü oyuncu Selin Şekerci güzel sesi ile kendisine hayran bıraktı ve mikrofon başına geçerek beğeni topladı. Bir Garip Yolcuyum isimli şarkıyı seslendiren yetenekli isim, 2. sezonun en büyük sürprizi olarak yorumlandı.

Müziği ve sözü Yıldırım Gürses’e ait olan ve çok sayıda dizi ile sinema filminde de yer alan şarkı, yetenekli oyuncu Selin Şekerci'nin yorumu ile dikkatleri üzerinde topladı. Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı dizide Selin Şekerci, Afra Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler, Bige Önal, Bora Akkaş, Muhammet Uzuner, Hilmi Cem İntepe, Nilüfer Açıkalın, Kanbolat Görkem Arslan, Güngör Bayrak ve Taner Turan da bulunuyor.