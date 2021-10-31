Masumlar Apartmanı Senaristi Tepki Çekti

Her yeni bölümü ile olay yaratan ve TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı isimli dizi, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Salı akşamlarında ekranlara taşıdığı yeni bölümleri ile televizyonlara renk katmaya devam eden Masumlar Apartmanı projesi ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor. Tıpkı birinci sezonu gibi ikinci sezonu ile de adından sıkça söz ettiren ve sahneleri ile beğeni toplayan yapım, oyuncuların sergilediği performans ile de konuşuluyor.

Merve Dizdar ile Ezgi Mola gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun sergilemiş olduğu performanslar dizinin her bir bölümünün heyecan içerisinde geçmesini sağlamakta. 2 oyuncu performansları ile taçlandırdıkları diziyi öne çıkarırken izleyici kitlesi de her yeni bölümü takip ediyor.

Dikkat çeken sahneleri ile gün birincisi olmayı başaran yapım her şey yolunda bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Oyuncu kadrosu da yoğun bir tempoda çalışmakta fakat ünlü isimler bu durumdan şikayet etmiyor. Diğer taraftan dizi hakkında senaristin aldığı kararlar ise seyirciden eleştiri topladı ve detaylar merak konusu oldu.

Projenin hikayesinde önemli gelişmeler yaşanırken Gülben karakterinin tekrardan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Binnur Kaya'dan destek alması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Gülben'in destek alması için Masumlar Apartmanı’na konuk olacak olan ünlü oyuncu, adından söz ettirdi. Merve Dizdar ise sezon başında Kırmızı Oda dizisine katılmış ve çok başarılı bir performans sergilemişti. Her iki dizinin de aynı firmaya ait olması sebebi ile projeler arasında karakter geçişi oluyor ve bu şekilde ekip de birbirine destek veriyor.

Sevilen oyuncu Ezgi Mola tarafından hayatı verilen Safiye karakteri ise yataklara düşerek hayranlarını üzüntüye boğdu. Esat ile Gülben'in yeni bir hayat yolculuğuna çıkması Safiye'yi kötü anlamda etkiledi ve Safiye'nin tedavi olmasına gerektiği düşünüldü.