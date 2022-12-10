Selin Ciğerci’nin babası görenleri şoke etti! Adını duyan afallıyor! Herkes tanıyormuş

Adını duyan afallıyor! Herkes tanıyormuş... Selin Ciğerci’nin babası görenleri şoke etti! Selin Ciğerci’nin 35 yaşında olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatı ve sonrasında ünlü futbolcu Gökhan Çıra ile iki kez boşandı ve evlendi. Tutucu bir ailede yetişen Selin Ciğerci şimdi de ailesi ve ailesinin saygınlığı ile gündeme oturmayı başardı. Yoksulluktan varlığın merdivenlerini emekleri ile tırmanmayı başaran babası Konyalı bir girişimci. Ünlü bir tekstil firması olan baba çevresinde saygı ile anılan bir kişi olarak biliniyor. Babasının tekstil firması olduğu ama firmayı bir süre önce sattığı ortaya çıktı.

Selin Ciğerci’nin Babası ile İlgili Şaşırtıcı Gerçek!

Şu anda sahibi olduğu firma Selin Beauty ile kadın güzelliğine hizmet veren kozmetikler üretmekte olan fenomen 38 yaşında. Bedeninin cinsiyeti ile ruhunu bir türlü bağdaştırmayı başaramayan Selin cinsiyet değiştirme öncesi babasına durumunu anlattı. Olumsuz bir tepki gördü ve ne yazık ki evden ayrılmaya zorlandı.

Babası ile küslüğü tam üç yıl sürdü. Bu zaman içinde arkadaşlarıyla yaşamak mecburiyetinde kaldı. Uzun yıllar sonra yengesinin aracılığı ile tekrar bir kez daha babası ile görüşmeye başladı.

Babasından yine tepki alan Selin yaşamında attığı adımlara devam etti. Bugün tanınmış bir sosyal medya fenomeni ve çok sayıda takipçisi bulunmaktadır. Bunun yanında kendi markası ile kozmetik ürünlerinin de pazarlamasını yapmaya başlayan Selin Ciğerci maddi olarak çok rahat bir hayat sürüyor.

Selin Ciğerci’nin Babası

Selin Ciğerci hem tutucu hem de yoksul bir ailede doğdu. Babası uzun süren emekleri ile bir tekstil firmasına sahip olduğu belirtiliyor. Firmanın adı ise gizli tutulmaktadır.

Çevresinde çok saygın bir bey olarak bilinmektedir. Herkesin iyi hareketleri ve hayırseverliği ile tanınmaktadır. Herkes tarafından iyi nitelikleri ile bilinmektedir. Firmanın adı gibi babasının adı da gizli tutulmaktadır. Selin Ciğerci tarafından da babasının adı özen ile saklanıp medyada adın çıkmaması için özen gösterilmektedir.

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