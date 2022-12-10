Ve nihayet Türkiye'ye geldi! 345.000 TL’ye inanılmaz SUV modeli! Peynir ekmek gibi satılacak

Peynir ekmek gibi satılacak... Ve nihayet Türkiye'ye geldi! 345.000 TL’ye inanılmaz SUV modeli! Ülkemizde yapılan ÖTV indirimine rağmen sıfır araba fiyatlarında bariz bir düşme yaşanmadı. Otomobil almak isteyen vatandaşlarda kara kara düşünmeye başladı. Araba üreticileri ise Asya'da satılan ucuz araçları ülkemize bir bir getirmeye başladı. Bu amaçla Fransız otomobil devi Renault düğmeye bastı. Renault, Hindistan'da satılan modeli olan Kwid'i ülkemize getirdi. Renault Kwid modeline dair ayrıntılar meydana çıkmaya başladı. SUV model olan Renault Kwid başka ülkelerde büyük ilgi görüyor.

Renault Kwid Modeli Fiyatıyla Bir Başka

Renault Kwid’i başka modellerden değişik kılan şey ise fiyatı. Dışarıdan bakıldığı vakit son derece çağdaş bir dizayn çizgisine sahip olan Kwid ön görü edilenden çok daha düşük bir etikete sahip. Hali hazırda Asya’da bilhassa de Hindistan’da peynir ekmek gibi satan Kwid Türkiye sektöründe da görücüye çıkabilir.

Son ifşa edilen verilere göre Renault Türkiye’deki yükselen fiyatların etkisini Kwid ile yumuşatmayı düşünüyor. Eğer Kwid Hindistan’daki fiyatına ek olarak ÖTV ve KDV ile satışa sunulursa fiyatı sadece 345 bin TL olacak.

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