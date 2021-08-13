Selen Seyven'in Annelik Heyecanı! Doğuma Sayılı Günler Kaldı

Baran Yıldırım ile geçtiğimiz sene dünya evine giren başarılı oyuncu Selen Seyven'in annelik heyecanı büyüdü ve oyuncu, doğum için adeta günü saymaya başladı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin bir kızı olduğu öğrenilmiş ve ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirmişti.

Hamilelik sürecinde sporunu aksatmayan ve egzersiz yapmaya devam eden Selen Seyven, aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyor. Sizler için sevilen oyuncu Selen Seyven ile Baran Yıldırım çiftinin yapmış olduğu paylaşım hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Son olarak Avlu isimli dizi ile sevenleri karşına çıkan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene gözlerden uzak bir şekilde Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuş ve adından söz ettirmişti. Hayatını Baran Yıldırım ile birleştiren ünlü oyuncu, bu karar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan çift, mutlu birlikteliklerine devam ederken bugünlerde ise anne baba olmak için gün sayıyor. Seyven ile Yıldırım'ın heyecanı gün geçtikçe büyüyor ve çift ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Selen Seyven'in bir kızı olacağı öğrenildi ve ünlü oyuncunun paylaşımı ilgi ile karşılandıç

Eylül ayında çocuklarını kucaklarına almak ve ilk kez anne babalık duygusunu tatmak için hazırlıklarını sürdüren çiftten ünlü oyuncu Selen Seyven, sosyal medya hesabından belirginleşen karnı ile pozlarını paylaşıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, belirgin hale gelen karnı ile sevenlerini mutlu ediyor.

Egzersizlerini aksatmayan ve hamilelik sürecinde spora devam eden ünlü oyuncu Selen Seyven, eşi ile birlikte kamera karşısına geçip sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Baran Yıldırım ile çekildiği fotoğrafın Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımın altına “seni bekliyoruz” şeklinde bir not düşmeyi de ihmal etmedi.