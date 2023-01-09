Selçuk Geçer, doların 41 TL olacağı tarihi resmen açıkladı! Elinde dolar olanlar geç kalmadan hemen bakın!

Elinde dolar olanlar geç kalmadan hemen bakın! Selçuk Geçer, doların 41 TL olacağı tarihi resmen açıkladı! Ülkemizde bulunan ekonomi yorumcuları arasında en çok takip edilenlerden biri olan Selçuk Geçer dolar ile ilgili yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu konuda yakın zamanda açıklama yapan Selçuk Geçer ise kritik bir tarih verdi ve elinde dolar olan halka seslendi. Elinde doları olanlar 2023 yılına dikkat etsin dedi.

Geçer Dolar 40 TL’yi Geçecek

Selçuk Geçer, elinde dolar olanlar için tarih verdi. Ünlü ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, doları olan vatandaşlara uyarılarda bulunarak doların önümüzdeki günlerde daha da artacağını doları satma konusunda insanların beklemeye geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Dolar ile ilgili tahmin ve öngörüleriyle dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer dolar konusunda uyarılarda bulunarak doların 2023 yılının ilk aylarından sonra 40 TL’yi geçeceğini ifade etti. Selçuk Geçer paylaştığı videosunda dolar yatırımcılarının içlerini rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Bu tahmini ile ilgili açıklamalarda bulunan Geçer doların 2023 yılında 40 TL’ye geçeceğinden emin olduğunu da ifade etti.

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