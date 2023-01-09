Emekliye ara zam müjdesi geldi! Bir zam daha geliyor! Maaşlar katlanacak! Yüzde 40...

Bir zam daha geliyor! Maaşlar katlanacak! Emekliye ara zam müjdesi geldi! Yüzde 40... Emekli maaşları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması emeklileri iyice meraklandırmış ve emekli maaşı ne kadar olacak ile ilgili bir açıklama yapılması beklenir olmuştur. Özellikle son asgari ücret zammından sonra emekliler de maaşlarına zam beklemektedir.

TÜİK tarafından yapılan açıklamalar emeklilerin en düşük emekli maaşı meraklarını gidermeye yetecektir. Yapılan araştırmalar sonrasında aynı asgari ücret zammı gibi emekli zammının da ne kadar artacağı ile ilgili belirlemeler yapıldı ve halka bu sevinçli haber kamuoyuna duyuruldu .

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Merak edilen sorulara bir bir cevap veren TÜİK, emekli maaşına gelecek zammı da yavaş yavaş duyuruyor. TÜİK açıklaması sonrasında emekliler oldukça mutlu oldular. Yapılan araştırmalar sonrasında emeklilerin maaşlarının ek zam ile birlikte 5500 TL’den, 6000 TL'ye çıkacağı çıkacağı düşünülmektedir. SSK-Bağkur emeklileri gelecek zamdan faydalanabilecektir. Bu zamdan faydalanabilecek emekliler, 6000 TL'ye kadar çıkmasını sevinçle karşılayacak!

Gelecek zamlara bakıldığında en düşük emekli maaşının yaklaşık olarak %40’lik bir artışla daha fazla da olacağı düşünülmektedir. Böylece emeklileri mutlu edecek haber verilmiş olacaktır. Bu artışın SSK-Bağkur emeklilerinin içine su serpecek haberi vermiş olduğu açıkça ortadadır. Emeklileri mutlu edecek bu haber son zamanlarda asgari ücrete gelen zamdan sonra herkesin içini rahatlattı.

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