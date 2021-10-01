Şekerbank’tan Emekliye ve Çalışanlara 0.49 Faizli Yüksek Limitli Kredi Duyurusu

Şekerbank'tan emekli ve çalışanlara anında kredi uygulaması kampanya ve promosyonlarla duyuruldu. Emekli ve çalışanlara 0.49 faiz oranından verilecek kredi miktarı ise oldukça yüksek.

Şekerbank çalışanlara ve emekli olanlara, 200 bin TL'ye kadar 0.49 faizden kredi verilebileceğini duyurdu. Şekerbank üzerinden çalışan ve emekli maaşı alan kişiler, 200 bin TL'ye kadar 0.49 faiz oranı ile kampanyalı kredileri kullanabilecek. Üstelik bu krediler 36 aya varan vade seçeneği ile gündeme geldi. Bugün itibari ile başvuruları açılan yüksek meblağ kredi için bazı şartlar mevcut.

Şekerbank kendi bankasından emekli olan veya çalışanlara vereceği bu kredide belirtilen şartların taşınması durumunda bu krediler ödenecek ve verilecek olan 200 bin TL'ye kadarlık meblağda kullanıcı dostu uygulamalar yapılacak. 50.000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilerden 24 aya varan vade ile geriye kredi kullanımı sağlayacaktır. Şekerbank, 50.000 TL’nin altında kredi kullanmak isteyen kişilere ise 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi imkanı tanımaktadır. Şekerbank’tan kredi kartı veya kredi başvurusu yapabilecek kişilerin banka prosedürlerine uygun olmaları durumunda kredileri kullanabilecekleri imkanlar sağlanacaktır.

200 bin TL Kredi Başvuru Şartları Nasıl?

Şekerbank tarafından yapılan son dakika duyurusu ile açıklanan 0.49 faizli 200 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi ya da borç kapatma kredisi başvurunun olumlu sonuçlanması halinde hızlı bir şekilde hesabınıza yatacak. Kredi başvurusu için Şekerbank şubelerine gidilmesi gerekli. Şubeden başvuru yaptıktan sonra banka, başvuru yapanları T.C. kimlik numarası üzerinden değerlendirerek sonrasında şartları sağlama durumunuza göre kredinizi kullandıracaktır.

Kredi notu 1100 puan ve üzerinde ve gelir durumu sabit olan kişilere kredi onayını, diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarının kapanması şartı ile verecek. Şekerbank’ın sunduğu bu düşük faiz oranı ve vade fırsatı için Şekerbank müşterisi olabilirsiniz. Bu sayede kredi kampanyasına katılım sağlayarak düşük faizli krediyi 36 veya 24 ay vadeli olarak planlama yapabilirsiniz. kredi kullanabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu için en yakın Şekerbank şubesine başvurmanız gerekir. Kredisi başvurusu yapacak Şekerbank’ın resmi sitesi üzerinden kredi ön başvuru formunu da doldurabilirsiniz.