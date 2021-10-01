Öğretmeni Sınıftan Kovduğu Öne Sürülen Kaymakamdan Özür!

Olay, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelmişti ve Mehmet Faruk Saygın isimli ilçe Kaymakamı, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yapılan bu ziyaret esnasında sınıftan kovduğu öne sürülen Burak Kılıç isimli öğretmenden özür dileyen Saygın kendisi ile helalleştiğini de ifade etti. Artvin'de bulunan bir liseye yaptığı ziyaret sırasında öğretmeni kovduğu öne sürülen ve daha sonra kendisinden özür dilediğini ve helalleştiğini bildiren ilçe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yazılı açıklama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı ve Kaymakam Saygın’ın Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Söz konusu ziyaretin 29 Eylül tarihinde gerçekleştirildiği ve o sırada karşılıklı yanlış anlaşılma sebebi ile yaşanılan olayın Kaymakam Saygın’ı derinden üzdüğü yazıldı.

Saygın, öğretmen Burak Kılıç’tan özür diledi ve yanlış anlaşılmadan kaynaklanan olay sebebi ile duyduğu özrü belirtmek istediğini aktardı. Salgın koşulları nedeniyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılma sebebiyle özür dilediğini ve helallik istediğini açıklayan Saygın, davetini kabul etme nezaketi için de teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra Kaymakam Saygın, öğrenim gören çocukların eğitim süreçleri hakkında her koşulda ve her zaman tüm öğretmenlerin destekçisi olduğunu da açıkladı.

Kaymakam, sınıfa yaptığı ziyaret sırasında 2 öğretmenin görevli olduğu sınıfta Burak Kılıç'ın sonradan sınıfa gelmesini ve Kılıç'ın kim olduğunu o sırada bilmediğini aktardı. Tokalaşmak maksadı ile Burak Kılıç'ın elini uzattığını fakat salgın tedbirleri açısından kendisini uyarma gereği duyduğunu açıklayan Saygın, öğretmenin özel eğitim öğrencisinin bakımı ile ilgilenmesi nedeni ile sonradan sınıfa geldiğini anladığını belirtti.

Burak Kılıç ise yanlış anlaşılma sebebiyle yaşanan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirtti. Yapıcı tavrı sebebiyle Saygın’a teşekkür ettiğini belirten Kılıç, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.