Şekerbank Bugünden İtibaren Kefilsiz, Şartsız 10.000 TL Kredi Vereceğini Resmi Siteden Duyurdu

Şekerbank duyuru paylaştı. Uygun faizlerle kredi verileceğini duyurdu. Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 10.000 TL'ye kadar kredilerde şart aramayacak. Şekerbank ülkemizde kamu destekli bankalardan birisi olmasından dolayı sürekli güncel kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Sizlerde eğer bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız bankaların nasıl kredi vereceklerini de bilmeniz gerekiyor. Her başvuru yapan müşterinin maalesef kredi başvurusu onaylanmayacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bankalar kişilere kredi verirken kimlik numarası üzerinden bu notun sorgulamasını yapacaktır.

Sizde eğer kredi başvurusu yapacaksanız ve banka kredisi için şartları önceden öğrenmek istiyorsanız findeks üzerinden kredi notunuzu sorgulamasını yapabilirsiniz. Bankalarda icralık ve avukatlık iseniz kredi kullanamazsınız. Bu 10.000 TL kredi içinde 100.000 TL kredi içinde aynı şartları gerektirmektedir.

Şekerbank 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Şekerbank şubesine gidebilirsiniz. Şekerbank şubelerinden 10.000 TL kredi kullanmak istediğinizde banka size 36 ay vadeye kadar kredi imkanı vermektedir. Başvuru yaparken bankanın istediği evraklar şu şekildedir.

· Şekerbank ihtiyaç kredisi başvuru formu. Bu form imzalanıp doldurulacaktır. · Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kimlik fotokopisi · Kredi başvurusu yapacak olan kişinin ikametgah belgesi · Gelir belgeleri · Bankanın istediği diğer evraklar

Bu verilen evraklar ile başvuru yapacak olan kişi eğer emekli ise banka emekli maaşını kendi bankasına alma kaydıyla kredi başvurusu yapma imkanını verecektir. Eğer kişi çalışıyorsa en az 5 aylık sigortasının yatmış olması gerekiyor. Banka kişilerin gelir belgesine göre kredi limiti oluşturacaktır. Eğer başka bankalarda çok borcunuz varsa bu banka size 10.000 TL yerine borç kapatma kredisi verecektir.

Banka şubelerinden kredi başvurusu yapamayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesi ve Şekerbank ATM’sini kullanarak kredi başvurusu yapabilirler. Şekerbank üzerinden verilen bu kredi başvurusu yöntemlerinde sadece ön onay alırsınız. Kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Şekerbank Emekliye Kredi Veriyor mu?

Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer emekli ise banka emekli maaşını Şekerbank’a taşıması durumunda, kredi notu düşük olsa bile 100.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Banka maaşını taşıyan emeklinin diğer banka borçları olması durumunda da tüm borçlarını kapatmak üzere kredi onayı verecektir. Şekerbank kredi verdiği müşterilerin sıkıntı çekmemesi için tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeten kredi başvurusu yaptırmaktadır. Sizde bankadan bu krediyi alarak borçlarınızı aylık olarak düzenli ödersiniz. Emekli olup bu bankadan maaş alan müşteriler de bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu şekilde onaylanan krediyi bankaya gitmeden de kullanabilirler.