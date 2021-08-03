Doğu Kudüs'ten Tahliye Edilen Filistinlilere Anlaşma Önerildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs mahallesi Şeyh Cerrah'ın evlerinden zorla tahliye edilen Filistinli sakinlerine, yüksek profilli davada beklenmedik bir gelişmeyle İsrail'in yüksek mahkemesi tarafından Yahudi yerleşimcilerle uzlaşma anlaşması teklif edildi.

On yıllardır süren hukuk savaşında dört Filistinli ailenin tahliye kararlarına karşı yaptığı itirazın kabul edilip edilmeyeceği konusunda nihai bir karara varması beklenen Pazartesi günkü oturum, bunun yerine hakimlerden iki tarafın kabul etmesi için sürpriz bir ricayla karşılandı. "pratik bir çözüm".

Yargıç Isaac Amit, duruşmaların Arapça'ya tercüme edilmeden İbranice olarak gerçekleştiği mahkeme salonuna yaptığı konuşmada, "Söylediğimiz şey, ilkeler düzeyinden pratiklik düzeylerine geçelim" dedi. "İnsanlar orada yaşamaya devam etmeli ve fikir bu, pratik bir düzenlemeye ulaşmaya çalışmak."

Önerilen uzlaşma, 70 Filistinlinin “korunan statüye” sahip kiracılar olarak evlerinde kalmalarına ve Alt mahkemelerin ihtilaflı mülklerin hak sahiplerini ilan ettiği yerleşimci örgüt olan Nahalat Shimon şirketine yıllık 1.500 NIS (335 £) ücret öderken onları “önümüzdeki yıllar” için tahliyeden korumalarına izin verecek.

Hukuki mülkiyet sorununu yanıtsız bırakan anlaşma, her iki tarafça da coşkuyla karşılanmadı, ancak her iki tarafın da bir sonraki mahkeme oturumunda resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

Bu takasın Filistinliler için kabul edilemez olması muhtemeldir, çünkü bu aslında toprağın onların hakkı olmadığını kabul etmek anlamına gelecektir. Çıkmaz oturum, üç yargıcın Filistinlilerin önümüzdeki yedi gün içinde korumalı kiracı statüsüne uygun kişilerin isim listesini sunmaları emriyle sona erdi.

Mahallenin önde gelen yazar ve aktivistlerinden Muhammed el-Kurd, duruşma başlamadan önce mahkeme salonunun dışında, "Şu anda [Şeyh Cerrah'ta] her türlü duygu var" dedi.

"Kaderimin yerleşimcilerin, yerleşimci müesseselerinin, yerleşimci mahkemelerinin, yerleşimci yasalarının elinde olduğu için öfkeliyim… [bu süreçte] hiçbir umudum ya da inancım yok."

Pazartesi günkü olağandışı dava, tahliyelere karşı protestolar nedeniyle Mayıs ayındaki orijinal mahkeme karar tarihinin ertelenmesinin ardından geldi. Şeyh Cerrah'daki gösteriler, Kudüs'te yıllardır yaşanan en kötü şiddet olaylarından bazılarına dönüştü ve İsrail ile Hamas arasında, İsrail'de 254 Filistinli ve 13 kişinin ölümüne neden olan 11 günlük yeni bir savaşın tetiklenmesine yardımcı oldu.

Birkaç İsrail medya kuruluşu Pazartesi günkü duruşmadan önce İsrail'in yeni hükümet koalisyonunun iç gerilimi dağıtmak ve Joe Biden yönetimini yatıştırmak için tahliye kararını ertelemeye çalıştığını bildirdi. Yeni başbakan Naftali Bennett'in ilk devlet ziyaretini Ağustos ayının sonlarında Washington DC'ye yapması bekleniyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir ve Batı Kudüs sınırındaki, ağırlıklı olarak Filistinli bir mahalle olan Şeyh Cerrah için verilen mücadele, İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli üç meselesine değiniyor: kutsal şehrin kontrolü, İsrail'de yaşayan Filistinlilerin hakları -işgal altındaki topraklar ve Filistin'in geri dönme hakkı.

İsrailli yerleşimciler, İsrail'in kuruluşunu çevreleyen 1948 savaşından önce mülklerinin Yahudilere ait olduğunu söyleyerek bazı mülklerine taşındı. İsrail yasaları, Yahudilerin Doğu Kudüs'teki mülklerini geri almalarına izin veriyor; bu, şehrin diğer bölgelerinde aynı çatışmada topraklarını ve evlerini kaybeden Filistinlilere verilmeyen bir hak.

Şeyh Jarrah'ın Filistinli sakinleri, arazinin ailelerine Ürdün tarafından garanti edildiğini ve mülteci statüsünden vazgeçmeleri karşılığında onlara ev teklif ettiğini söylüyor. Pazartesi günü mahkemeye sunulan belgeler, Ürdün'ün İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile birlikte Eski Şehir'i ele geçirdiği 1967 savaşı nedeniyle iddiaların kayıt altına alınmasında kesintiye uğradığını ileri sürdü.

İsrailli yetkililer defalarca Şeyh Cerrah'ın geleceğinin devlet meselesinden ziyade mahkemede çözülmesi gereken bir özel mülkiyet anlaşmazlığı olduğunu söylediler. Başsavcı Avichai Mandelblit, Haziran ayında konuyla ilgili özür dilemişti.

Hak grupları, Doğu Kudüs'teki diğer ailelerin de tahliye emirlerine karşı savunmasız olduğunu söyleyerek, toplamda 1.000'den fazla Filistinlinin benzer mahkeme savaşlarında evlerini kaybetme riski altında olduğunu tahmin ediyor.