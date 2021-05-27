Sedat Peker'in Yaptığı Açıklamalar Dolar Kurunu Karıştırdı! Dolar Düşecek mi Yükselecek mi Sorusunun Cevabı Değişti

Esnafından, kamu işçisine kadar halkın her kesimi tarafından dolar kuru yakından takip ediliyor. Dışarıdan aldığımız maldan otomotiv sektörüne kadar bir şekilde hepimiz dolar kurundan etkileniyoruz. Tarihi zirveye doğru giden dolar kurunda ise “Peker” gündemi etki gösterdi. Dolar-TL kuru Peker gündemiyle negatif şekilde ayrışıyor. Ayrıntılar ise haberimizde.

KÜRSEL PİYASALARDA DOLAR ZAYIF SEYRİNE DEVAM EDİYOR

Ülkemizde dolar kurunda tarihi rekorlar görülmüş olsa da küresel anlamda dolar zayıf bir seyir izlemeye devam ediyor. Dolar- Türk lirası kuru ise sadece ekonomik gelişmelerden değil aynı zamanda küresel ve iç siyasi gündemlerden de etkilenmeye devam ediyor. Dolar kurunda bu hafta iç siyasi gelişmelerinde etkisi izlenecek.

Dün öğle saatlerinde ise Dolar kurusunda satış baskısı oluştu. Bu satış baskısı ile Avro- Türk lirası kuru tarihi zirvesini gördü. Dolar- Türk lirası kuru 8,48 liraya kadar çıktı. Aynı gün içinde BIST 100 endeksi de günü %3,6 kayıpla kapattı. Türk lirasındaki değer kaybı ise küresel anlamda gelişmekte olan para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazanırken yaşandı.

ANLAM VERİLEMEDİ

Birçok bankacı ise yaptığı açıklamalarında piyasada oluşan bu ani satış baskısına anlam veremediklerini belirtti. Fakat genel görüşe göre ise Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet kanadından gelen ısrarla erken seçim çağrısı ve organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker’in sosyal medya üzerinden yaptığı iddialar öne çıkan nedenler arasında. Özellikle de piyasalarda Sedat Peker’in yaptığı açıklamaların siyaseti nasıl etkileyeceğine dair olan belirsizlik havası negatif etkilemekte.

Konuya dair en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir açıklama bekleniyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürece dair açıklama ya da yorum henüz gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TMBB grup toplantısında konuşacak. Ak Parti grup toplantısına öne çıkan konular ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalar hem basın hem de piyasalar tarafından takip edilecek.

Bir diğer yandan ise muhalefet son aylarda ekonomik konular başta gelmek üzere iktidarın yönetimi şeklini sertçe eleştirmekte ve yönetim kabiliyetlerini kaybettiğinin altını çizmekte. Muhalefet kanatlarından üst üste gelen seçim çağrıları da piyasayı şekillendiriyor. Fakat Ak Parti ve Milli Haraket Partisi seçim tarihinin 2023 yılında olacağını ve kendilerinin de tekrardan iktidara geleceklerini ifade etmekte.

Türk lirasında yaşanan satış baskıları da durumun Türkiye özelinde olduğunu işaret etti. Türk lirası dışındaki gelişmekte olan para birimleri genel olarak %0,1 ila %0,6 arasında değer kazancı yaşadı. Türk lirası ise aynı gün Dolar karşısında %0,6 bazında değer kaybı ile günü tamamladı.

Piyasadaki diğer bir önemli gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Amerikan merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile olan video konferans toplantısı olacak. Toplantı ve ardından yapılan açıklamalar da piyasa için önemli.

Dolar Türk lirası ise şu an da 8,44 Türk lirası seviyesinde, Avro-Türk lirası kuru ise 10,33 lira bandında.

Uzmanlar ise Türk lirasının şu an dünyadaki yüksek faiz oranlarından birine sahip olduğunu hem de dolar karşısında konumun hassas olduğunu işaret ediyor. Yabancı yatırımcının ise Türkiye piyasasına dönüşü henüz gerçekleşmedi. Yabancı yatırımcısı sayısı piyasadaki tarihin düşük seviyelerinde devam etmekte. Aynı zaman da S&P tarafından gelebilecek Türkiye’ye dair not güncellemesi ve Amerika’nın öncü enflasyon göstergeleri de haftanın önemli başlıklarından.