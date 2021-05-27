Bakan Koca Duyurdu! 1 Haziran'da 50 Yaş Üzeri Vatandaşlar Aşılanmaya Başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli gelişmeleri kamuoyu bilgisine sundu. Yapılan konuşmada 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile 50 yaş üzeri vatandaşların aşılama sürecine başlayacağı açıklandı. “Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık” şeklinde ifadeler kullanan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta başında da yaklaşık olarak 5 milyon doz aşının daha Türkiye'ye ulaşacağı haberini paylaştı.

Yerli aşının kullanımının tarihinin yaklaştığı müjdesi de Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşa verildi. Normalleşme süreci ve mevcut gelişmeler ile ilgili olarak yapılan planlarda bu yaz pandemi sürecinin yakıcı etkisinden kurtulacağımızın da görünür hale geldiği ifade edildi. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı ardından yapmış olduğu açıklamalarda önemli konulara değindi.

Korona virüs Bilim Kurulu ile salgın sürecinin seyri ve aşı programı hakkında değerlendirmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu konu hakkında vatandaşlara korona virüs pozitif vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren tedbirlere ve kısıtlamalara yönelik gösterdikleri uyum adına da teşekkür edildiği söylenildi. Korona virüs vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak adına gösterilen gayretlerin sürdürüleceği söylenildi ve başarmanın birlikte mücadele ederek gerçekleştiği belirtildi. Bununla birlikte, yine birlikte mücadele ederek pandemi sürecini sona erdireceğimiz de dile getirildi.

Normalleşme sürecinde kısıtlamaların giderek azalacağı fakat bireysel tedbirlerin öne çıkacağı, bunun yanı sıra yaygın aşılama programı ile güçlendirilmiş bir uygulamanın hedeflendiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yapmış olduğu açıklamalarda 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile aşılama programının hızlanmış olacağını ve bu kapsamda 1 Haziran tarihinden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların da aşı olmasına başlanacağı bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, yapmış olduğu konuşmasını Türkiye'nin virüsten kurtulacağının açıkça görülür bir hale geldiğini belirterek tamamladı.