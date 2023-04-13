Seçim Öncesi Memur Maaşlarına Zam Heyecanı! Basına Ara Zam Formülü Sızdı

Milyonlarca memur seçim öncesi zam heyecanı yaşıyor. En düşük emekli maaşının 7 500 liraya yükseltilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılması sinyalleri memuru umutlandırdı. Asgari ücrete ek zam verileceği ile ilgili yapılan açıklama memurlar için zam beklentisini güçlendirdi. Peki, memurlar için ek zam yapılacak mı? Ne zaman ek zam yapılacak? Merak konusu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılması formülü sonrasında, seçim öncesi memurlar için zam beklentisi oluşturdu. Kulislerde ise seçim öncesi memur maaşlarına yüzde 30 ara zam formülü konuşuluyor.

Memur ve emekli memur maaşlarına yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Asgari ücrete ara zam yapılacağı açıklaması memurları zam konusunda umutlandırdı. Peki, memurlar için ek zam ufukta gözüküyor mu? Ne zaman ara zam yapılacak? İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar…

En düşük emekli maaşında yapılan 7 500 liralık artış, memura ek zam yapılacak mı? düşüncesini oluşturdu. Bu konuda resmi ağızlardan henüz bir açıklama gelmedi. Tüik tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni bir zammın Temmuz ayında yapılabileceğini gösteriyor.

Seçim Öncesi Memur Maaşları Zamlanacak Mı?

Sosyal medyada gündeme oturan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin söylemleri memur kesimini umutlandırdı. Memur maaşlarında artış yapmak ve seçim öncesi memur kesimini mutlu etmek için zam formülüne başvurulacak. Kulislerde de bu konuda konuşmaların yapılması tüm kamu çalışanlarını ümitlendirdi.

Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur maaşlarına Temmuz ayı için yapılacak olan zam oranı ilk 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak belli olacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan enflasyon verilerinin belli olması ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak.