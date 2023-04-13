Kripto Para Borsası Binance’te Sorun Yaşandı! ‘CZ’ Açıklama Yaptı!

CEO'nun tweet'ine göre, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Futures REST API'sinde bazı sorunlar yaşadı. Durumu anlattı, rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve ekiplerinin sorunu çözmek için özenle çalıştığını belirtti.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in CEO'su, Twitter'da Futures REST API'lerini etkileyen bazı sorunlarla ilgili bir duyuru paylaştı. Durumu açıklığa kavuşturdu ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve ekiplerinin sorunu çözmek için aktif olarak çalıştığından emin oldu.

Kripto Para Borsası Binance CEO’su CZ Borsadaki Bir Sorunla İlgili Açıklama Yaptı

Yakın tarihli bir tweet'te CZ, bazı sorunların kullanıcı arayüzünü ve Futures UM Rest hizmetinin API'sini etkilediğinden bahsetti. Binance ekibinin sorun üzerinde aktif olarak çalıştığını ve yakında resmi bir açıklamanın geleceğini doğruladı. Ayrıca herkese anlayışları için teşekkür etti. CZ'nin tweet'ine göre, Futures UM Rest hizmeti/API, kullanıcı arayüzünü etkileyen bazı sorunlar yaşıyor. Binance ekibinin sorunu çözmek için özenle çalıştığına ve kısa süre içinde resmi bir güncelleme yapacaklarına dair güvence verdi. Ayrıca bu süre zarfında topluluklarının anlayışı için şükranlarını dile getirdi.

Vadeli İşlemler UM Rest hizmeti/API, Binance'in vadeli işlem platformunun bir parçasıdır ve kullanıcıların çeşitli kripto para birimlerinin fiyatlarını takip eden sözleşmeleri kullanarak işlem yapmasına olanak tanır. Hem web hem de mobil kullanıcılar için piyasa verilerine, hesap bilgilerine, sipariş verme ve yönetmeye ve diğer işlevlere erişim sunar.

Vadeli İşlemler UM Rest hizmeti/API, Binance'in vadeli işlem platformunun önemli bir parçasını oluşturur ve kullanıcıların çeşitli kripto para birimlerinin fiyatlarını takip eden sözleşmeleri kullanarak işlem yapmasına olanak tanır. Bu hizmete hem web hem de mobil kullanıcılar erişebilir ve piyasa verileri, hesap bilgileri, emir verme ve yönetimi gibi bir dizi işlev ve ticaret süreci için gerekli olan diğer özellikleri sağlayabilecekler.