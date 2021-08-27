Saygı Dizisi 2. Sezon 2. Tanıtımı Ses Getirdi!

Blu TV'de seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Saygı dizisinin başrolünde sevilen oyuncu Nejat İşler yer alıyor. Aksiyon türünde ekrana gelecek olan proje, kısa bir süre içerisinde yayın hayatına yeniden başlayacak. İzleyici kitlesi ile buluşmak için sabırsızlanan Saygı dizisinin ikinci sezonundan 2. tanıtım videosunun yayınlanması da ilgi ile karşılandı.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can gibi birbirinden başarılı 4 oyuncu ilk sezonun başrollerinde yer almış ve sergilenen oyunculuk performansları ilgi ile karşılanmıştı. Projenin ikinci sezonunda ise oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılacağı bilgisi öğrenilmiş ve bu bilgi seyirci kitlesini meraklandırmıştı. Çukur isimli televizyon dizisi projesinde yer alan Sarp Akkaya ile Damla Sönmez'in oyuncu kadrosuna katılması diziye olan ilginin artmasını sağlamıştı.

Projenin 2. sezon çekimlerinin devam ettiği öğrenilirken çekimler sonrasında montaj aşamasının da tamamlanması ile birlikte Saygı isimli sevilen dizinin ikinci sezonu yeniden izleyicisi ile buluşacak.

Saygının ilk tanıtımı geçen hafta paylaşılmış ve yapılan paylaşım magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. İlk tanıtım oldukça kanlı bir görünüm çizmiş ve merak içerisinde izlenmişti. Yeni bir tanıtım daha geldi ve Twitter hesabından açıklamalar yapıldı. 2. sezondan 2. tanıtım videosu oldukça dikkat çekici ve merak uyandırıcı olarak değerlendirilirken projenin seyirci karşısına çıkacağı tarih de merak konusu oldu.

Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Saygı’nın 2. sezonunda meydana gelen değişiklik de dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda farklı bir ismin bulunması merak ile karşılandı. Ünlü yönetmen Ender Mıhlar’ın, daha önce Sen Çal Kapımı dizisinin yönetmenliğini yaptığı biliniyordu. Ünlü yönetmen bu defa Saygı’nın 2. sezonunda yönetmen koltuğuna oturacak. Dizide Boran Kuzum, Miray Daner, Nejat İşler, Damla Sönmez ve Sarp Akkaya gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.