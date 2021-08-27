Son Dakika, Kredi Alamayanlara Akbank, Odeabank ve TEB Bankası 18 bin TL kredi vermeye başladı

Akbank, Odeabank ve TEB Bankası 18 bin TL kredi vermeye başladı. Akbank, Odeabank ve TEB Bankası üzerinden 18 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Sizlerde bu 3 bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir. Onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz.

18 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız bu 3 bankadan başvuru yapmadan önce kredi notunuzun ne durumda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bankalar kredi kullanırken müşterilere ilk olarak kredi notunun sorgulaması sonrasında onay verir. 18.000 TL kredi kampanyasına katılacak olan müşterilerin de bankalardan belirli şartlara uygun olmaları durumunda onay olacaklarını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verir ve bu onaylanan krediyi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Akbank 18 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank üzerinden eğer işlem yapmak istiyorsa banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte giderek kredilerine kullanabiliyorlar. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa bankaya gitmeden de krediniz kullanabilirsiniz. Bunun için Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapacak ve Online olarak onaylanan kredinizi de hemen hesaba atacaksınız.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşteriler kredi notuna göre de faiz oranından yararlanırlar. Sms ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25'e gönderin. Mesajı gönderdikten 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de taksit ertelemesi de yapmanız mümkündür.

Odeabank 18 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden de 18 bin TL kredi başvurusunu hem banka şubesinden hem internet üzerinden hem de SMS atarak Cep telefonunuz üzerinden yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka 10 dakika içerisinde size onaylı mesajı gönderir. Kredi onayı aldığınızda bu krediyi de şubelerden kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız nakit yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı 84 44 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanan kişiler bu mesajı atmadan da internet şubesine girerek kredi başvurusunda bulunabilir.

TEB 18.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası üzerinden de 18 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar alacağınız kredilerde İlk 3 ay ertelemeli taksit ödemesi de yapabiliyorsunuz.

TEB Bankası kredi başvurusu internet bankacılığından daha hızlı yapılıyor. Üstelik internet bankacılığı üzerinden verilen kredi onayları anında hesaba yatacaktır. SMS ile bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 44/66 numarasına göndererek hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz.